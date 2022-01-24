Первая партия детской вакцины против ковида «Спутник М» поступила в Новосибирск

В Новосибирск поступила первая партия вакцины против ковида для детей «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М) — 1 440 доз. Ее направят в ряд поликлиник Новосибирска и медучреждений районов области.
— Сделать прививку ребенку можно будет в прививочных кабинетах поликлиник, которые получат вакцину. Планируются также выезды мобильных бригад. Препарат на выездные вакцинации будут доставлять в специальных сумках-холодильниках согласно правилам транспортировки при температуре -18 градусов. Вакцинация подростков будет проводиться только по отдельному заявлению родителей или законных представителей, — объяснили в региональном Минздраве.
«Спутник М» — это двухкомпонентная векторная вакцина, аналог препарата «Спутник V», но концентрация по сравнению с ним уменьшена в 5 раз. Вакцина для подростков также разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
— «Спутник М» получен биотехнологическим путём, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, и представляет собой обезвреженные частицы аденовирусов (вектор), из которых был удален генетический материал и вживлен ген, ответственный за кодирование белка коронавируса. Поскольку вектор лишен возможности размножения, он не способен вызвать заболевание у привитого человека, его задача — доставить в организм генетический материал коронавируса, против которого делается прививка, — напомнили в Минздраве.
После внедрения в клетку происходит синтез S-белка коронавируса, что приводит к иммунному ответу и выработке специфических антител.
Ранее мы рассказывали, что в школах Новосибирска уже начали собирать списки из желающих вакцинироваться.
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