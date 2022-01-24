Первая партия детской вакцины против ковида «Спутник М» поступила в Новосибирск

В Новосибирск поступила первая партия вакцины против ковида для детей «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М) — 1 440 доз. Ее направят в ряд поликлиник Новосибирска и медучреждений районов области.

— Сделать прививку ребенку можно будет в прививочных кабинетах поликлиник, которые получат вакцину. Планируются также выезды мобильных бригад. Препарат на выездные вакцинации будут доставлять в специальных сумках-холодильниках согласно правилам транспортировки при температуре -18 градусов. Вакцинация подростков будет проводиться только по отдельному заявлению родителей или законных представителей, — объяснили в региональном Минздраве.

