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«Раньше привитых людей рисовали с рогами и хвостом»: вирусолог из НГУ выпустил ролик об антиваксерах

В нем ученый разбирает основные мифы о прививках

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ВОЗ считает антивакцинаторство одной из главных угроз здоровья человечества

ВОЗ считает антивакцинаторство одной из главных угроз здоровья человечества

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На официальном канале Новосибирского государственного университета на YouTube вышла видеолекция ученого Сергея Нетесова об антивакцинаторском движении в России. В ней он разобрал основные аргументы против прививок, а также рассказал, откуда возникли мифы по поводу вакцин.

В начале ролика ученый уделил внимание истории вакцинации: как появились вакцины, о вкладе Эдварда Дженнера и Луи Пастера и о том, какие заболевания удалось искоренить благодаря прививкам. Среди них корь, краснуха, полиомиелит и многие другие.

Сергей Нетесов — вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

Заболевания, которые удалось победить благодаря вакцинации

Заболевания, которые удалось победить благодаря вакцинации

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Затем вирусолог перешел к тому, откуда берутся мифы о вакцинации. Так, впервые такое явление появилось еще в XIX веке:

— Рисовали привитых людей с рогами и хвостом, потому что вирус для вакцины брался у коров. Во времена Луи Пастера его изображали с кроликами или в виде шприца, который несет ужас людям. Но тогда это было, скорее, единичными случаями, а последние 40 лет это стало массовым течением, — объяснил Нетесов.

Так, по словам ученого, выглядит механизм возникновения мифа о вакцине

Так, по словам ученого, выглядит механизм возникновения мифа о вакцине

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Затем он разобрал основные тезисы антивакцинаторов и разобрал случай с бывшим британским врачом Эндрю Уэйкфилдом. В 1998 году Уэйкфилд опубликовал в журнале The Lancet статью, в которой утверждал, что вакцина «корь-паротит-краснуха» вызывает аутизм и синдром раздраженного кишечника.

— Эта статья произвела очень большую сенсацию, но ее тут же начали проверять в десятках лабораторий по всему миру. Таких данных за последние 8–10 лет накопилось очень много. Были десятки других статей, ни одна из которых не подтвердила его утверждения, — объяснил Нетесов.

Более того, у ученых возникли вопросы к его методологии. Выяснилось, что Уэйкфилд работал только с домами сирот с инвалидностью. Он также являлся акционером одной из компаний, которая выпускала другую вакцину от кори. В результате Уэйкфилда лишили медицинской лицензии навсегда, а The Lancet исключил статью из своих списков.

Также Сергей Нетесов рассказал о солях ртути в вакцинах. По словам ученого, это безопасно, и такие соединения есть в обычных продуктах, например, в тунце, орехах или шоколаде

Также Сергей Нетесов рассказал о солях ртути в вакцинах. По словам ученого, это безопасно, и такие соединения есть в обычных продуктах, например, в тунце, орехах или шоколаде

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Затем Сергей Нетесов подробнее прошелся по основным мифам, например, о том, что прививка снижает иммунитет, якобы не защищает от заболевания, может стать причиной бесплодия, сделать человека заразным, влияет на детский иммунитет и возникновение тромбов. Все эти утверждения не имеют научных доказательств.

Рекомендуем посмотреть ролик целиком, чтобы развеять все мифы о вакцинации.

В прошлом году Сергей Нетесов выпустил лекцию о ситуации с коронавирусом в России и мире. Особое внимание лектор уделил вакцинации.

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