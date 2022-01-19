«Раньше привитых людей рисовали с рогами и хвостом»: вирусолог из НГУ выпустил ролик об антиваксерах

На официальном канале Новосибирского государственного университета на YouTube вышла видеолекция ученого Сергея Нетесова об антивакцинаторском движении в России. В ней он разобрал основные аргументы против прививок, а также рассказал, откуда возникли мифы по поводу вакцин.



В начале ролика ученый уделил внимание истории вакцинации: как появились вакцины, о вкладе Эдварда Дженнера и Луи Пастера и о том, какие заболевания удалось искоренить благодаря прививкам. Среди них корь, краснуха, полиомиелит и многие другие.