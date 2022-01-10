В Новосибирской области разрешают работу детских центров. Будут ли новые ограничения?

В Новосибирской области снимают ограничения на работу детских развлекательных центров, которые действовали с
Об этом сегодня, 10 января, заявил губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания. Он добавил, что в регионе пока не планируют вводить дополнительные ограничительные меры.
— К концу 2021 года четвертая волна пандемии коронавируса в Новосибирской области пошла на спад. Но расслабляться не нужно, будет определенный процент отложенных обращений, к этому нужно готовиться. Считаю, что к концу января стоит ожидать некоторого прироста заболеваемости из-за того, что в период праздничных дней была повышенная мобильность населения, многие подрасслабились в период отдыха и не строго соблюдали меры безопасности. На всякий случай будем готовиться к подъему заболеваемости по традиционным видам инфекций и по
В начале декабря представители детских центров написали коллективное письмо Андрею Травникову с просьбой разрешить им работать в новогодние праздники. Они утверждали, что из-за ограничений окажутся в крайне тяжелом финансовом состоянии.
Ранее НГС поговорил с новосибирскими вирусологами и выяснил, как новогодние праздники повлияют на заболеваемость коронавирусом в регионе. Читайте об этом в нашем материале.