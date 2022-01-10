В Новосибирской области разрешают работу детских центров. Будут ли новые ограничения?

В начале декабря представители детских центров написали коллективное письмо Андрею Травникову с просьбой разрешить им работать в новогодние праздники. Они утверждали, что из-за ограничений окажутся в крайне тяжелом финансовом состоянии.

Ранее НГС поговорил с новосибирскими вирусологами и выяснил, как новогодние праздники повлияют на заболеваемость коронавирусом в регионе. Читайте об этом в нашем материале.