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В Новосибирской области разрешают работу детских центров. Будут ли новые ограничения?

Губернатор НСО Андрей Травников заявил, что регион будет готовиться к подъему заболеваемости

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Центры не работали почти две недели

Центры не работали почти две недели

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В Новосибирской области снимают ограничения на работу детских развлекательных центров, которые действовали с 29 декабря по 9 января.

Об этом сегодня, 10 января, заявил губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания. Он добавил, что в регионе пока не планируют вводить дополнительные ограничительные меры.

— К концу 2021 года четвертая волна пандемии коронавируса в Новосибирской области пошла на спад. Но расслабляться не нужно, будет определенный процент отложенных обращений, к этому нужно готовиться. Считаю, что к концу января стоит ожидать некоторого прироста заболеваемости из-за того, что в период праздничных дней была повышенная мобильность населения, многие подрасслабились в период отдыха и не строго соблюдали меры безопасности. На всякий случай будем готовиться к подъему заболеваемости по традиционным видам инфекций и по COVID-19, — отметил губернатор.

В начале декабря представители детских центров написали коллективное письмо Андрею Травникову с просьбой разрешить им работать в новогодние праздники. Они утверждали, что из-за ограничений окажутся в крайне тяжелом финансовом состоянии.

Ранее НГС поговорил с новосибирскими вирусологами и выяснил, как новогодние праздники повлияют на заболеваемость коронавирусом в регионе. Читайте об этом в нашем материале.

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