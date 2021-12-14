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«Мы привили сотрудников. Почему нас закрывают?»: владельцы детских игровых площадок написали письмо губернатору

Коллективное письмо с просьбой разрешить работу в новогодний период подписали 8 организаций

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Представители детских развлекательных комнат недоумевают, почему локдаун коснулся только их

Представители детских развлекательных комнат недоумевают, почему локдаун коснулся только их

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В Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве региона 13 декабря объявили о новых ограничительных мерах против коронавирусной инфекции. Они касаются бьюти-сферы и детских развлекательных центров. И если в салонах красоты с 20 декабря начнут спрашивать QR-коды, то детским площадкам вовсе запретили работу.

Это решение вынудило представителей детской развлекательной индустрии 14 декабря обратиться к губернатору с открытым письмом. Они просят губернатора отменить запрет на деятельность, обращение подписали руководители Happy Land, «Играть ЛЕГКО», «Веселый Остров», «РИО kids», «Киндервиль», «ДеТочка», «Кидбург» и «Фанки таун».

— Безусловно, жизнь и здоровье граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) является абсолютным приоритетом, позволяющим ограничивать все иные права в иных сферах общественных отношений, в том числе в сфере предпринимательской деятельности, однако такие ограничения не должны быть несправедливыми, а защитные и компенсационные механизмы такого ограничения не должны быть избирательными. Получается, что в Новосибирской области единственным источником распространения коронавирусной инфекции являются детские развлекательные центры, — говорится в обращении (есть в распоряжении НГС).

Авторы письма губернатору говорят о том, что эта мера вынужденная, поскольку компании «действительно находятся в крайне тяжелом финансовом состоянии, и такой подход просто ликвидирует сферу развлечений в городе». Представители отрасли просят отменить решение о полной приостановке деятельности детских развлекательных центров и игровых комнат.

— Совокупная площадь всех детских игровых площадок в торговых центрах Новосибирска меньше площади оперного театра, в четыре раза меньше площади аквапарка, которые будут открыты в эти праздники. Мы привили сотрудников, выполняем все требования Роспотребнадзора, но почему нас закрывают, а другим позволяют продолжать деятельность? Мы по посещаемости меньше любого автобуса, в котором, кстати, не соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Мы за то, чтобы всем позволили работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований! — прокомментировал НГС один из авторов обращения Дмитрий Горожанкин, руководитель сети детских игровых площадок «Киндервиль».

2 декабря рестораторы Новосибирска пригрозили уличными протестами из-за разорения сферы общепита после падения выручки на 50% и выше из-за ковидных ограничений. Вскоре авторов обращения пригласили на встречу с губернатором. 13 декабря стало известно, что часть ограничений с общепита планируют снять.

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