«Мы привили сотрудников. Почему нас закрывают?»: владельцы детских игровых площадок написали письмо губернатору

— Безусловно, жизнь и здоровье граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции ( COVID-19 ) является абсолютным приоритетом, позволяющим ограничивать все иные права в иных сферах общественных отношений, в том числе в сфере предпринимательской деятельности, однако такие ограничения не должны быть несправедливыми, а защитные и компенсационные механизмы такого ограничения не должны быть избирательными. Получается, что в Новосибирской области единственным источником распространения коронавирусной инфекции являются детские развлекательные центры, — говорится в обращении (есть в распоряжении НГС).



Авторы письма губернатору говорят о том, что эта мера вынужденная, поскольку компании «действительно находятся в крайне тяжелом финансовом состоянии, и такой подход просто ликвидирует сферу развлечений в городе». Представители отрасли просят отменить решение о полной приостановке деятельности детских развлекательных центров и игровых комнат.



— Совокупная площадь всех детских игровых площадок в торговых центрах Новосибирска меньше площади оперного театра, в четыре раза меньше площади аквапарка, которые будут открыты в эти праздники. Мы привили сотрудников, выполняем все требования Роспотребнадзора, но почему нас закрывают, а другим позволяют продолжать деятельность? Мы по посещаемости меньше любого автобуса, в котором, кстати, не соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Мы за то, чтобы всем позволили работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований! — прокомментировал НГС один из авторов обращения Дмитрий Горожанкин, руководитель сети детских игровых площадок «Киндервиль».

