«Мы привили сотрудников. Почему нас закрывают?»: владельцы детских игровых площадок написали письмо губернатору

В Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве региона
Это решение вынудило представителей детской развлекательной индустрии
— Безусловно, жизнь и здоровье граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции (
Авторы письма губернатору говорят о том, что эта мера вынужденная, поскольку компании «действительно находятся в крайне тяжелом финансовом состоянии, и такой подход просто ликвидирует сферу развлечений в городе». Представители отрасли просят отменить решение о полной приостановке деятельности детских развлекательных центров и игровых комнат.
— Совокупная площадь всех детских игровых площадок в торговых центрах Новосибирска меньше площади оперного театра, в четыре раза меньше площади аквапарка, которые будут открыты в эти праздники. Мы привили сотрудников, выполняем все требования Роспотребнадзора, но почему нас закрывают, а другим позволяют продолжать деятельность? Мы по посещаемости меньше любого автобуса, в котором, кстати, не соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Мы за то, чтобы всем позволили работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований! — прокомментировал НГС один из авторов обращения Дмитрий Горожанкин, руководитель сети детских игровых площадок «Киндервиль».
2 декабря рестораторы Новосибирска пригрозили уличными протестами из-за разорения сферы общепита после падения выручки на 50% и выше из-за ковидных ограничений. Вскоре авторов обращения пригласили на встречу с губернатором.