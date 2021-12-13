Роспотребнадзор предложил внести новые ограничения в Новосибирской области — они заденут сферу красоты

В Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве региона
Как объяснил глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов, в последние четыре недели в области нет снижения коронавирусной инфекции и ситуация не улучшается.
— Ситуация на территории Новосибирской области продолжает оставаться сложной и напряженной. За последнюю неделю выявлено 3778 случаев. Это несколько меньше предшествующей недели. Всего на 28 случаев. Это -1%. Хочу отметить, что на протяжении 4 недель мы практически застыли на одном уровне. Мы не видим значительного снижения заболеваемости, поэтому расцениваем ситуацию как напряженную и сложную, — сообщил Александр Щербатов.
Из-за сложной ситуации Роспотребнадзор НСО направил в правительство предложения для обсуждения и рассмотрения.
— Направили вам предложения в качестве обсуждения и рассмотрения. Это, во-первых, продление режима повышенной готовности. Мы входим в новый год, и поэтому необходимо рассмотреть вопрос о продлении повышенной готовности. Кроме того, расширить перечни организаций, пропуск в которых осуществлять только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание в течение 6 месяцев. Мы предлагаем рассмотреть сферу услуг. Такие как парикмахерские, салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, — сообщил Александр Щербатов.
Он также попросил внести изменения в постановление правительства Новосибирской области о 70% наполняемости залов культурных учреждений, но не уточнил, какие именно.
— И еще в период новогодних праздников и предновогодних мероприятий приостановить деятельность по предоставлению детских развлекательных услуг, в том числе игровых комнат и развлекательных центров, так как идет нарастание заболеваемости детского населения, — рассказал глава Роспотребнадзора.
Также могут появиться изменения в работе круглогодичных лагерей для детей. Там обязательно должны вакцинировать персонал, а также дети при заезде должны пройти тестирования на коронавирус.
— Кроме того, в связи с тем, что у нас 60 и старше относятся к группе риска заболеваемости по интенсивному показателю в возрастной группе и мы отмечаем высокую летальность, поэтому на этой неделе будет вноситься дополнение в постановление главного врача по Новосибирской области об иммунизации данной работающей категории по эпидпоказаниям, — сообщил глава Роспотребнадзора.
Губернатор Андрей Травников на месте поддержал предложения продлить режим повышенной готовности и предложил продлить его до окончания зимы.
— Предложения уже обсуждались на оперативном штабе. Они поддержаны, я тоже их поддерживаю. Но вопрос про продление режима повышенной готовности предлагаю сразу продлить на весь период зимнего сезона, — сообщил губернатор.
Травников тоже считает необходимым прекратить работу детских комнат.
В Новосибирской области 12 ноября начали действовать QR-коды в заведения общепита.