Роспотребнадзор предложил внести новые ограничения в Новосибирской области — они заденут сферу красоты

В Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве региона 13 декабря Роспотребнадзор предложил ввести новые ограничительные меры против коронавирусной инфекции. Они будут касаться бьюти-сферы и детских развлекательных центров.



Как объяснил глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов, в последние четыре недели в области нет снижения коронавирусной инфекции и ситуация не улучшается.

— Ситуация на территории Новосибирской области продолжает оставаться сложной и напряженной. За последнюю неделю выявлено 3778 случаев. Это несколько меньше предшествующей недели. Всего на 28 случаев. Это -1%. Хочу отметить, что на протяжении 4 недель мы практически застыли на одном уровне. Мы не видим значительного снижения заболеваемости, поэтому расцениваем ситуацию как напряженную и сложную, — сообщил Александр Щербатов.