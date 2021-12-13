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СрочноQR-коды в салонах красоты с 20 декабря
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COVID-free территория: с новосибирских рестораторов решили снять часть ковидных ограничений

В заведениях общепита продолжит действовать система QR-кодов

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QR-коды в ресторанах позволят снять часть ограничений

QR-коды в ресторанах позволят снять часть ограничений

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил снять ограничения по заполняемости залов кафе и ресторанов, в том числе при расстановке столов и посадочных мест.

В пресс-службе губернатора и правительства уточнили, что такое послабление стало возможно из-за создания в заведениях общепита COVID-free территории: уже месяц рестораторы живут с системой QR-кодов.

Сегодня, 13 декабря, Роспотребнадзор предложил внести новые ограничения в Новосибирской области. Они будут касаться бьюти-сферы и детских развлекательных центров. Ожидается, что решение вступит в силу уже 20 декабря.

При системе QR-кодов рестораторы теряют выручку. Некоторые потеряли до 70% выручки. 26 ноября в тратторию La Trenta на Ленина, 9 пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Они проверили расстояние между столами и составили административный протокол.

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