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СрочноQR-коды в салонах красоты с 20 декабря
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В правительстве определили, когда QR-коды начнут спрашивать в новосибирских салонах красоты

Вместе с этим новые ограничения заденут работу детских развлекательных центров и комнат

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20 декабря в регионе расширят список мест, где будут требовать <nobr class="_">QR-код</nobr>

20 декабря в регионе расширят список мест, где будут требовать QR-код

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В Новосибирской области с 20 декабря введут QR-коды в сфере услуг. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Власти под руководством губернатора Андрея Травникова рассмотрели предложения Роспотребнадзора по Новосибирской области по новым ограничениям.

— Речь идет об учреждениях сферы услуг — парикмахерских, салонах красоты, косметических, массажных и SPA-салонах. Также специалисты РПН предложили на период проведения предновогодних и новогодних мероприятий приостановить предоставление детских развлекательных услуг, в том числе в детских игровых комнатах и развлекательных центрах. Введение подобного дополнительного ограничения связано с ростом заболеваемости детей как новой коронавирусной инфекцией, так и сезонными ОРВИ, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на этой встрече обсудили условия работы круглогодичных детских оздоровительных лагерей: персонал должен иметь справки о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение полугода, а все дети — протестированы на наличие новой коронавирусной инфекции.

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Андрей Травников добавил, что режим повышенной готовности в регионе необходимо продлить на весь период зимнего эпидсезона.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске дети с коронавирусом стали попадать в больницы в 4,5 раза чаще.

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