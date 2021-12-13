В правительстве определили, когда QR-коды начнут спрашивать в новосибирских салонах красоты

В Новосибирской области с 20 декабря введут QR-коды в сфере услуг. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.
Власти под руководством губернатора Андрея Травникова рассмотрели предложения Роспотребнадзора по Новосибирской области по новым ограничениям.
— Речь идет об учреждениях сферы услуг — парикмахерских, салонах красоты, косметических, массажных и SPA-салонах. Также специалисты РПН предложили на период проведения предновогодних и новогодних мероприятий приостановить предоставление детских развлекательных услуг, в том числе в детских игровых комнатах и развлекательных центрах. Введение подобного дополнительного ограничения связано с ростом заболеваемости детей как новой коронавирусной инфекцией, так и сезонными ОРВИ, — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, на этой встрече обсудили условия работы круглогодичных детских оздоровительных лагерей: персонал должен иметь справки о вакцинации или о перенесенном заболевании
Андрей Травников добавил, что режим повышенной готовности в регионе необходимо продлить на весь период зимнего эпидсезона.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске дети с коронавирусом стали попадать в больницы в 4,5 раза чаще.