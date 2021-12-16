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В Новосибирске закрывают аттракционы, детские развлекательные центры и игровые комнаты: публикуем точные даты

Родителям придется искать другие развлечения для детей на новогодних каникулах

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Ограничения прописаны в новом постановлении губернатора Новосибирской области

Ограничения прописаны в новом постановлении губернатора Новосибирской области

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В Новосибирской области временно закрывают аттракционы в помещениях, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Это связано с распространением коронавируса.

Ограничения прописаны в новом постановлении губернатора Новосибирской области, которое было опубликовано 16 декабря.

«С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях)», — говорится в документе.

На сайте правительства Новосибирской области сегодня опубликовали постановление губернатора Андрея Травникова со всеми актуальными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса. Появилось еще одно важное изменение — новосибирцы теперь должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность, вместе с QR-кодом.

Также в Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до весны.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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