В Новосибирске закрывают аттракционы, детские развлекательные центры и игровые комнаты: публикуем точные даты

В Новосибирской области временно закрывают аттракционы в помещениях, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Это связано с распространением коронавируса.
Ограничения прописаны в новом постановлении губернатора Новосибирской области, которое было опубликовано 16 декабря.
«С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях)», — говорится в документе.
На сайте правительства Новосибирской области сегодня опубликовали постановление губернатора Андрея Травникова со всеми актуальными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса. Появилось еще одно важное изменение — новосибирцы теперь должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность, вместе с QR-кодом.
Также в Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до весны.