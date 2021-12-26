«Волна еще будет»: вирусологи — о том, как новогодние праздники повлияют на заболеваемость ковидом в Новосибирске

Новогодние каникулы могут отрицательно сказаться на заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области, считают вирусологи. При этом в регионе с 29 декабря закрывают детские центры и игровые комнаты, чтобы предотвратить возможный рост, но это может не помочь.



Могут сказаться поездки в гости

— Я могу сказать, что последние две разновидности коронавируса — «омикрон» и «дельта» гораздо сильнее поражают детей, чем предыдущие варианты. По этому поводу есть масса информации в первую очередь за рубежом. И такое решение по закрытию детских центров должно сгладить волну госпитализаций. Потому что общение именно между детьми очень сильно способствует распространению инфекции, — рассказал доктор биологических наук, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.