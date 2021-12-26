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«Волна еще будет»: вирусологи — о том, как новогодние праздники повлияют на заболеваемость ковидом в Новосибирске

Поездки в гости могут обернуться ростом госпитализаций

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Вирусологи уверены, что бесследно праздники не пройдут

Вирусологи уверены, что бесследно праздники не пройдут

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Новогодние каникулы могут отрицательно сказаться на заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области, считают вирусологи. При этом в регионе с 29 декабря закрывают детские центры и игровые комнаты, чтобы предотвратить возможный рост, но это может не помочь.

Могут сказаться поездки в гости

— Я могу сказать, что последние две разновидности коронавируса — «омикрон» и «дельта» гораздо сильнее поражают детей, чем предыдущие варианты. По этому поводу есть масса информации в первую очередь за рубежом. И такое решение по закрытию детских центров должно сгладить волну госпитализаций. Потому что общение именно между детьми очень сильно способствует распространению инфекции, — рассказал доктор биологических наук, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

Он добавил, что поездки людей в гости могут сказаться на заболеваемости.

— Активное общение людей на новогодних праздниках тоже может поднять заболеваемость. Но есть большая разница между взаимодействием, например, двух семей, которые приехали друг к другу в гости, и детскими центрами. Интенсивность общения в последних колоссальная. Между семьями на порядок меньше. Конечно, сейчас нужно еще посмотреть, как мы можем уменьшить интенсивность общения людей в эти дни. Но это уже вопрос к Роспотребнадзору, — объяснил вирусолог.

«Это очевидная ситуация»

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ-ФТМ в Новосибирске Александр Чепурнов считает, что новогодние праздники могут сказаться на заболеваемости коронавирусом.

— Это очевидная ситуация, которая приведет к очевидным последствиям. Можно ожидать рост. Неплохо окажется, если «омикрон» будет не таким тяжелым в реализации своей патогенности. И тогда, может, и будет снижение нагрузки на больницы и уменьшение смертности за счет этого. Я думаю, что какая-то волна еще будет. У нас еще невысокий уровень переболевших и вакцинированных. Как-то считал от обратного. Взял оценки демографов и усреднил за разные периоды, и пересчитал на процент летальности, и получил, что с вирусом столкнулось уже около 30 миллионов человек. Вакцинировалось говорят, что 50 миллионов. И получается, что полстраны уже с коронавирусом встретилось. Хотя это и не достаточно, — ответил вирусолог.

Могут продлить каникулы

Опасаются всплеска заболеваемости и в Министерстве образования Новосибирской области. В ведомстве не исключают возможность продления зимних каникул в школах, если эпидситуация ухудшится.

— Мы боимся этого — роста заболеваемости, если говорить откровенно. Люди будут больше общаться, и это нормально, но болезнь в данном случае никого не щадит. Нужно быть осторожными и внимательными. Если простудился, то нужно вызвать врача и определить, ковид ли это. Повышенные меры осторожности — и мы надеемся, что роста заболеваемости не будет, — рассказал в прямом эфире НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Если эта неделя и следующая пройдут в таком же режиме, что мы пойдем на снижение, то, вполне вероятно, никакого решения о продлении каникул принято не будет. Если ситуация изменится в противоположную сторону, возможно, нам придется принять решение о продлении каникул.

Сейчас дата выхода детей с каникул остается прежней — 10 января.

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