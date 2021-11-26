«Уже три года я дышу только ртом»: откровения пациенток клиники, где после пластики умерла блогер из Новосибирска

— Одна из этих врачей, пластический хирург, говорила мне, что для исправления ситуации мне требуется риносептопластика. Потом ее вызывали в суд — и там уже она стала говорить, что у нас в городе такая экология, что эта операция требуется каждому. И что в моем случае это не следствие операции. Меня поддержал только отоларинголог: он сказал, что вынужден подписать результаты этой экспертизы, но с мнением своих коллег он не совсем согласен. Однако факт остается фактом, — заключает Елена. — С какими жалобами я пришла к Комеко, с теми же и ушла, только отек еще прибавился. Уже три года я дышу только ртом.

Уже новый главврач — доктор Микитин — пообещал Елене, что ее ситуацию исправят. Елена же хотела бы, чтобы ей вернули деньги за ту операцию и чтобы нового врача для повторной операции она уже нашла сама. Но сейчас операцию она сделать не может: идет суд и, грубо говоря, ее нос — это вещественное доказательство, которое будет исследовать следующая судебная экспертиза.

Мы связались с доктором Николаем Комеко. Он дал нам лишь короткий комментарий:

— Там идет судебный процесс, судебно-медицинская экспертиза заключила, что всё нормально.

Доктор Игорь Микитин в разговоре с нашими коллегами из NGS24.RU отметил, что Николай Комеко ушел, так как подобные случаи в его практике были неоднократно. Но сам он отвечать за действия коллеги не готов.

«Проверяли, нет ли у меня инсульта»

Еще одна героиня этого материала никаких разбирательств ни с клиникой, ни с врачом не хочет — считает, что нервы дороже. Поэтому, где именно она оперировала и у кого, мы называть не будем.

После блефаропластики у женщины изменился разрез глаз, а операция по удалению лишнего жира на подбородке едва не закончилась инсультом.

— Я искала врача очень долго, — рассказывает Марина (имя изменено по просьбе женщины). — Она посмотрела на мои фото, которые я ей выслала, заключила, что мне показана операция. Я приехала в Красноярск и спросила, можно ли мне сразу сделать липосакцию подбородка. Врач предложила сделать эту операцию позже, я согласилась.

Блефаропластика состоялась, но уже следующей ночью Марина проснулась от того, что что-то щелкнуло. Женщина нащупала кровь и, решив, что разошелся шов, пришла на пост к дежурной медсестре, ей закапали глаза и отправили спать дальше. Врач также ничего не сказала, провела постоперационный осмотр через несколько недель, сняла швы только с верхней части глаз и назначила вторую операцию — по исправлению подбородка.

— Тогда мне было 55 лет, и я никогда не страдала гипертонией, никакие препараты от высокого давления не принимала. Мне провели операцию по липосакции подбородка и, когда я очнулась, стали просить произнести мое имя, пошевелить руками, улыбнуться. Дали какой-то препарат под язык. Я сама работаю в сфере здравоохранения и поняла, что они проверяли, не случился ли у меня инсульт. Оказывается, в ходе операции сильно скакнуло давление. И уже после врач наехала на меня по поводу того, что я ей не сказала о своих проблемах с давлением заранее. А этих проблем у меня на самом деле никогда и не было, — вспоминает Марина.

Ее выписали, началась реабилитация, когда уже все припухлости и синяки прошли, женщина поняла, что после блефаропластики у нее изменился разрез глаз — из миндалевидного он превратился в круглый, а еще появились молярные мешки на щеках. Подбородок пошел буграми.