Умерла новосибирский блогер, которая сбросила 60 кг и помогала похудеть другим

В Красноярске скончалась новосибирский блогер, врач-терапевт и персональный фитнес-тренер Яна Фиалковская. Ей было 47 лет. Об этом стало известно сегодня, 3 ноября. Незадолго до гибели Фиалковская перенесла операцию (по информации из ее окружения, вмешательства носили эстетический характер).

— Яны Олеговны больше нет. В понедельник была операция, она о ней сообщала в блоге. После операции возникли тромбоэмболические осложнения, — сообщила подруга Яны Фиалковской Полина Штрауб.

Подписчики вспоминают, как Фиалковская сообщала в сторис, что уверена: она выбрала верного врача.