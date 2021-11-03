Умерла новосибирский блогер, которая сбросила 60 кг и помогала похудеть другим

В Красноярске скончалась новосибирский блогер, врач-терапевт и персональный фитнес-тренер Яна Фиалковская. Ей было 47 лет. Об этом стало известно сегодня, 3 ноября. Незадолго до гибели Фиалковская перенесла операцию (по информации из ее окружения, вмешательства носили эстетический характер).
— Яны Олеговны больше нет. В понедельник была операция, она о ней сообщала в блоге. После операции возникли тромбоэмболические осложнения, — сообщила подруга Яны Фиалковской Полина Штрауб.
Подписчики вспоминают, как Фиалковская сообщала в сторис, что уверена: она выбрала верного врача.
Два года назад Яна стала героиней публикации НГС. Тогда сибирячка рассказала, как похудела на 60 кг за один год, скорректировав режим питания. По словам блогера, лишний вес пришел еще в детстве и стал следствием проблем со здоровьем:
— После сотрясения мозга, ветрянки и дизентерии я заработала ожирение, еще в детстве. Тогда и начала бороться с лишним весом, его было много. Скидывала 5 кг, набирала 8 кг, скинув 20 кг, набирала 25 кг. Достигнув критической точки в 130 кг (мне было за 30), я решила, что хватит. За год я скинула 60 кг, цель была достигнута — мой вес на тот момент был 70 кг. Похудела я сначала, скорректировав питание. Спорт ввела, уже когда сбросила вес. Сейчас я ежедневно работаю над собой. Я всегда знала, что у меня получится, я никогда не проигрываю.
Сложности касались не только перемен в образе жизни, также возникало недопонимание с окружающими.
— Самым сложным было не надеть на голову корону — резкие перемены во внешности не оставляют равнодушной. Появились поклонники, завистники, сочувствующие, последователи тоже были. Всё это вдохновляет, и оно же мешает. После того, как я похудела, меня перестали узнавать по фото в документах. Многие друзья отсеялись, сказав, что корона сдавила мне виски. Остались самые настоящие, из детства. Мои дети мной гордятся, хвастаются, — это самое главное для меня, — рассказывала тогда НГС Яна.
После этого Фиалковская стала помогать бороться с лишним весом другим, причем делала это весьма успешно. Помимо личного аккаунта в инстаграме, она вела профессиональный, где делилась впечатляющими результатами своих подопечных.