«Врачи дали анальгин, валерьянку и сказали поспать»: сибирячка потеряла ребенка за 5 дней до родов

«Я спрашиваю: "Вы слышите ребенка?" А они все молчат»

Татьяне (имя изменено) — 37 лет. В роддом № 7 она поступила за несколько дней до планируемого кесарева сечения. Беременность протекала хорошо, без осложнений, малыш нормально развивался в утробе матери — плановые скрининги никаких проблем и патологий не показывали. Вот только рожать Татьяне надо было с помощью кесарева сечения.



Женщина предоставила в редакцию НГС медицинские заключения и результаты обследований, подтверждающие ее слова. Не было никаких замечаний ни в результатах ультразвукового исследования сердца плода, ни в эпикризе, который Татьяне выписал врач перед ее отъездом в роддом. «Состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Тонус матки не повышен. Сердцебиение плода ясное, ритмичное», — говорилось в медицинском документе.



— Я наблюдалась в женской консультации, которая относится к городскому клиническому перинатальному центру, это бывший 4-й роддом. 19 августа у меня был очередной прием у врача. И она сообщила, что 4-й роддом закрылся на санитарную обработку. Поэтому мы посовещались, подумали и выбрали 7-й роддом. Беременность протекала хорошо, никаких патологий или угроз не было. Но так как первые роды у меня прошли с кесаревым сечением, то и вторые роды по показаниям должны были пройти так же, — рассказывает Татьяна.

