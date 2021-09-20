«Врачи дали анальгин, валерьянку и сказали поспать»: сибирячка потеряла ребенка за 5 дней до родов

СК проводит проверку из-за смерти нерожденного ребенка в Новосибирске
37-летняя сибирячка потеряла ребенка за несколько дней до родов — накануне она пожаловалась врачам роддома
«Я спрашиваю: "Вы слышите ребенка?" А они все молчат»
Татьяне (имя изменено) — 37 лет. В роддом
Женщина предоставила в редакцию НГС медицинские заключения и результаты обследований, подтверждающие ее слова. Не было никаких замечаний ни в результатах ультразвукового исследования сердца плода, ни в эпикризе, который Татьяне выписал врач перед ее отъездом в роддом. «Состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Тонус матки не повышен. Сердцебиение плода ясное, ритмичное», — говорилось в медицинском документе.
— Я наблюдалась в женской консультации, которая относится к городскому клиническому перинатальному центру, это бывший 4-й роддом. 19 августа у меня был очередной прием у врача. И она сообщила, что 4-й роддом закрылся на санитарную обработку. Поэтому мы посовещались, подумали и выбрали 7-й роддом. Беременность протекала хорошо, никаких патологий или угроз не было. Но так как первые роды у меня прошли с кесаревым сечением, то и вторые роды по показаниям должны были пройти так же, — рассказывает Татьяна.
На приеме 19 августа врач рекомендовала ей скорейшую госпитализацию. Срок беременности был уже почти 39 недель, но в 7-м роддоме женщине объяснили, что принимают по предварительной записи, а ближайшая дата только на 24 августа — через пять дней.
— Мне сказали, что если давление повысится, то надо вызывать скорую, а если давление будет нормальным, то приходить 24-го числа. Ну я приехала 24 августа, мне назначили анализы, УЗИ, проверили частоту сердцебиения плода… И назначили операцию только на следующую неделю — на 31 августа. Якобы по плану, — восстанавливает хронологию событий Татьяна.
Накануне трагедии она пожаловалась врачам на высокое давление и сильную головную боль, но сотрудники роддома дали ей таблетку анальгина, валерьянку и рекомендовали поспать. В ночь с 26 на 27 августа Татьяна почувствовала себя плохо. Проведенное тут же обследование показало: сердцебиения плода не слышно. Тогда женщину повезли на экстренную операцию.
— Я спрашиваю: «Слышите ребенка?» А они все молчат. Сказали быстро раздеваться и в операционную. И здесь всё происходило очень быстро: я была в сознании, но ребенка не видела и не слышала… Я так поняла, что они уже спасали не ребенка, а меня. У меня случилось большое внутреннее кровотечение. Как потом объяснили, произошла отслойка плаценты на 80%. В таком случае даже удаляют внутренние органы. Но врачи спасли и органы, и меня. Хотя кровопотеря была — 1,2 литра. Ребенка спасти не удалось, — вспоминает Татьяна события той ночи.
Нерожденного мальчика похоронили 7 сентября.
— По нормативным документам у мертворожденных только фамилия стоит, не присваивается имени-отчества… Но на могилке на табличке мы все-таки указали имя: Владислав...
Реакция следователей и чиновников
30 сентября муж Татьяны написал заявление в Следственный комитет Первомайского района по факту гибели их нерожденного ребенка с просьбой установить виновность ответственных лиц. Сейчас идет доследственная проверка.
В Следственном комитете подтвердили эту информацию и коротко пояснили, что в рамках установленного законом срока проверка будет проходить до 29 сентября 2021 года. За это время проведут и экспертизы. Затем следователи возбудят уголовное дело или откажут в его возбуждении.
— В любом случае какое-то решение будет обязательно принято. Но если оно не будет согласовано прокурором, то решение могут отменить, — пояснили в СК Первомайского района.
В Минздраве пока никак не прокомментировали произошедшее в роддоме
Корреспондент НГС дозвонился до главного врача роддома
— Комментариев по этому поводу я не могу дать никаких. Я же имею право не давать комментарии? — ответил вопросом на вопрос главврач.
Роддом № 7 регулярно входит в число лучших по неофициальным рейтингам у врачей и рожениц. Но вместе с тем периодически попадает в сводки новостей с неприятными историями.
В июле 2011 года здесь обнаружили случаи внутрибольничного инфицирования новорожденных детей золотистым стафилококком. В результате этого происшествия прежнего главврача уволили, а на его место пришел Виктор Греф.
В феврале 2013 года жительница наукограда Кольцово отсудила у этого роддома 50 тысяч рублей за отказ в медпомощи: врачи диагностировали у беременной женщины смерть ребенка и отправили ее в роддом по прописке. Осенью 2015 года еще одна женщина обратилась в СК, пытаясь засудить роддом за смерть своего сына, который впал в кому и умер на следующий день после того, как появился на свет. После проведенного расследования врач-неонатолог этого роддома отправилась под суд, а медицинское учреждение обязали выплатить пострадавшим родителям 2 миллиона рублей.