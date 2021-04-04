«Бац… Мир разрушился в мгновение, и ты не знаешь, что с этим делать»: российский сенатор — о дочери с аутизмом

Мы с мужем с самого начала вместе все трудности преодолеваем, и его поддержка для меня бесценна. У нас после Вики родилось еще два малыша, поэтому сейчас больше фокус внимания направлен на то, чтобы братья приняли свою старшую необычную сестру и объяснить им, почему так. Это тоже труд, потому что они понимают и видят все трудности и особенности, с которыми мы сталкиваемся, и по-особому их переживают. Поверьте, дети переживают не меньше, они не слепые, не глухие, они видят, что не так, и нужно найти правильные слова и правильные маячки расставить, чтобы это всё не посыпалось.

Синдром выученной беспомощности



К психиатрам мы не ходим уже очень давно, только если за справками. В традиционном подходе лечения аутизма я разочаровалась. Именно поэтому мы сейчас на законодательном уровне пытаемся поменять алгоритмы, которые у нас не работают.



База, конечно, медицина, но я считаю, что медицина начинается с диеты. У нас не все психиатры осознают и понимают важность этого фундамента, единицы врачей в нашей стране, кто по-настоящему научно и на практике убедились, что это работает, и рекомендуют это своим пациентам. И это грустно, потому что диета облегчила жизнь очень многим детям и вывела их на качественно новый уровень.



Второе — это педагогика. Есть многие проблемы, которые не удается вылечить с помощью медицины, но их можно корректировать педагогически, и здесь золотой стандарт в работе с людьми с аутизмом — это технологии АВА (прикладной анализ поведения). В нашей стране это уже приняли, осознали и на этом строят работу с особыми детьми. Не вся законодательная база еще заточена на это, но мы к этому идем, мы стремимся, какие-то азы уже заложены — есть ресурсные классы, садики, школы уже принимают таких детей.