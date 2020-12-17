«Вместо того чтобы пропустить к ребенку — отстаивали чистоту пола»: Минздрав о драке между врачом скорой и отцом 9-летнего ребенка

По ее словам, родители сообщили диспетчеру, что у мальчика боли в животе, а также что он потерял сознание. Реанимационная бригада приехала на вызов за 12 минут.

— Но вместо того чтобы немедленно пропустить медиков к ребенку, родители начали так агрессивно отстаивать чистоту пола в квартире, что у врача-реаниматолога диагностирована черепно-мозговая травма. На место были вызваны сотрудники полиции, они должны дать оценку случившегося. Я однозначно могу сказать, что врач, Семён Александрович, в общей сложности 18 лет работает в медицине, последние 5 лет — детским реаниматологом в службе скорой помощи. За всё время ни одной жалобы на него не было. А официальных благодарностей только в этом году — три, — добавила главврач.

Она объяснила, что сотрудники скорой по сути никак не защищены от агрессии в свой адрес и минимум раз в месяц на кого-то из врачей или фельдшеров в Новосибирске совершается нападение.

— И за ложный вызов наказать граждан очень сложно, нужно обращаться в суд, когда люди просто заявляют, что им стало лучше, пока ехала скорая. Даже в таком случае, как этот, доказать обратное практически невозможно. Хотя скорая бригада прибыла всего через 12 минут, — отметила Ирина Большакова.

