«Вместо того чтобы пропустить к ребенку — отстаивали чистоту пола»: Минздрав о драке между врачом скорой и отцом 9-летнего ребенка

СК начал проверку после драки врача скорой и отца 9-летнего мальчика
Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало драку отца 9-летнего мальчика и детского реаниматолога, которая произошла в ночь с 12 на 13 декабря. По версии обоих участников конфликта, драка произошла из-за того, что бригада скорой отказалась надевать бахилы. Свою проверку конфликта начали и новосибирские следователи.
Потасовка попала на видео.
— Жалобы от пациентов и их родственников, что медики не разулись или не надели бахилы, поступают регулярно. Считаю, необходимо объяснить нашу позицию по этому вопросу. Врачи скорой помощи не обязаны надевать бахилы. В своей работе скорая медицинская помощь руководствуется санитарными правилами и нормами. Однозначно в правилах нет таких требований — надевать бахилы на входе в квартиру. Скорая помощь — это экстренная служба. Мы приезжаем, когда есть угроза жизни или серьезная угроза здоровью, времени разуваться просто нет. Тем более если на вызов приехала реанимационная бригада. В такой ситуации счет идет на минуты и даже секунды, — цитирует министерство главного врача станции скорой помощи Новосибирска Ирину Большакову.
По ее словам, родители сообщили диспетчеру, что у мальчика боли в животе, а также что он потерял сознание. Реанимационная бригада приехала на вызов за 12 минут.
— Но вместо того чтобы немедленно пропустить медиков к ребенку, родители начали так агрессивно отстаивать чистоту пола в квартире, что у врача-реаниматолога диагностирована черепно-мозговая травма. На место были вызваны сотрудники полиции, они должны дать оценку случившегося. Я однозначно могу сказать, что врач, Семён Александрович, в общей сложности 18 лет работает в медицине, последние 5 лет — детским реаниматологом в службе скорой помощи. За всё время ни одной жалобы на него не было. А официальных благодарностей только в этом году — три, — добавила главврач.
Она объяснила, что сотрудники скорой по сути никак не защищены от агрессии в свой адрес и минимум раз в месяц на кого-то из врачей или фельдшеров в Новосибирске совершается нападение.
— И за ложный вызов наказать граждан очень сложно, нужно обращаться в суд, когда люди просто заявляют, что им стало лучше, пока ехала скорая. Даже в таком случае, как этот, доказать обратное практически невозможно. Хотя скорая бригада прибыла всего через 12 минут, — отметила Ирина Большакова.
При этом отец ребенка Никита Агапкин рассказал корреспонденту НГС, что сам врач спровоцировал его на драку, когда тот отказался запустить медиков в квартиру без бахил.
— Молодой врач сказал мне: «Иди ты на *** [далеко]». Ну я же тоже мужчина, не выдержал, — продолжает сибиряк. — Я спросил, как его имя, на что услышал фразу: «Ты — мразь, ты должен называть меня господином доктором». У нас началась перепалка с обоюдными оскорблениями. Он меня оскорблял, вплоть до того, чтобы я бороду сбрил.
По его словам, после этого у него в голове всё смешалось — перепалка, адреналин, ребенок. Двое сотрудников скорой уже стояли возле лифта. И отец мальчика по инерции захлопнул дверь перед ними.
— Я закрываю дверь, он меня толкает, причем делает такой удар, чтобы я на ноги упал, мне кажется, этот врач занимался каким-то видом борьбы, — продолжает Никита Агапкин. — Я начал защищаться, исключительно защищаться.
В конфликте отца ребенка и врача теперь будет разбираться Следственный комитет, который начал проверку после публикации видео.
— В настоящее время следователи проверяют информацию. В ходе проверки будут проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
В Новосибирске это уже не первый случай, когда конфликты между медиками и пациентами перерастают в драку и побои. Так, в январе прошлого года в травматологический пункт горбольницы