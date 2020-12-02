«Невозможно избежать переполненности больницы»: суд снял штраф с ковидного госпиталя в Новосибирске

Городская клиническая больница № 25 оспорила решение суда о выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей за административное правонарушение — после проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в учреждении не хватает мест.

Затем Калининский районный суд пришел к выводу, что обстановка, сложившаяся в больнице, нарушает санитарные нормы.

— Ранее Роспотребнадзор посчитал нашу работу административным правонарушением. Мы были категорически не согласны с выдвигаемыми обвинениями в адрес нашего инфекционного госпиталя. Сегодня на заседании решением суда было установлено, что в условиях пандемии невозможно избежать переполненности больницы, в связи с этим вины больницы не усмотрено. Решение суда предыдущей инстанции отменено областным судом. По сей день инфекционный госпиталь ГКБ № 25 продолжает свою работу по спасению жизней заразившихся пациентов! — пояснили в больнице.