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Новосибирский Минздрав рассказал, когда регион получит новую партию вакцины от ковида

Препарат планируют поставить медицинским работникам

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В регион поступит более 2000 доз препарата

В регион поступит более 2000 доз препарата

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Новая партия вакцины от ковида поступит в Новосибирскую область в ноябре

Новая партия вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) от коронавируса поступит в Новосибирскую область до конца ноября.

— Для Новосибирской области к настоящему моменту вакцины Гам-КОВИД-Вак выделено в объеме 2421 доза. На территорию региона до настоящего времени было поставлено 42 дозы вакцины, поставка оставшегося объема ожидается до конца ноября 2020 года, — сообщили НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В первую очередь вакцину получат медицинские работники, у которых есть высокий риск заражения ковидом, в том числе работающие в инфекционных госпиталях.

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Поставку вакцины осуществляют за счет средств федерального бюджета.

— Распорядительных документов из Министерства здравоохранения Российской Федерации о массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции до настоящего момента не поступало, — добавили в Минздраве НСО.

Гам-КОВИД-Вак разработана московским институтом имени Гамалеи. Также в Новосибирске и других городах будут испытывать вакцину, которую разработали в центре «Вектор» в Кольцово. К 24 ноября специалисты выбрали 150 добровольцев старше 60 лет, часть из них привили 21 ноября. Сейчас продолжается поиск добровольцев старше 18 лет.

— Вакцина поступила в 9 медицинских организаций (в Новосибирске, Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде), где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований. До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины, — сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.

В сентябре Минздрав сообщал, что Новосибирская область получит 10 000 доз препарата, которыми можно привить 5000 человек. Однако позже стало известно, что число вакцин будет значительно меньше. Первые прививки поставили 30 сентября шести врачам и медсестрам — посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.

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«Вектор»прививка от коронавирусаковидМинздрав НСОкронавирус
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