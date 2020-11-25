Новосибирский Минздрав рассказал, когда регион получит новую партию вакцины от ковида

Новая партия вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) от коронавируса поступит в Новосибирскую область до конца ноября.



— Для Новосибирской области к настоящему моменту вакцины Гам-КОВИД-Вак выделено в объеме 2421 доза. На территорию региона до настоящего времени было поставлено 42 дозы вакцины, поставка оставшегося объема ожидается до конца ноября 2020 года, — сообщили НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.



В первую очередь вакцину получат медицинские работники, у которых есть высокий риск заражения ковидом, в том числе работающие в инфекционных госпиталях.

