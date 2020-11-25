Новосибирский Минздрав рассказал, когда регион получит новую партию вакцины от ковида

Новая партия вакцины от ковида поступит в Новосибирскую область в ноябре
Новая партия вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) от коронавируса поступит в Новосибирскую область до конца ноября.
— Для Новосибирской области к настоящему моменту вакцины Гам-КОВИД-Вак выделено в объеме 2421 доза. На территорию региона до настоящего времени было поставлено 42 дозы вакцины, поставка оставшегося объема ожидается до конца ноября 2020 года, — сообщили НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
В первую очередь вакцину получат медицинские работники, у которых есть высокий риск заражения ковидом, в том числе работающие в инфекционных госпиталях.
Поставку вакцины осуществляют за счет средств федерального бюджета.
— Распорядительных документов из Министерства здравоохранения Российской Федерации о массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции до настоящего момента не поступало, — добавили в Минздраве НСО.
Гам-КОВИД-Вак разработана московским институтом имени Гамалеи. Также в Новосибирске и других городах будут испытывать вакцину, которую разработали в центре «Вектор» в Кольцово. К 24 ноября специалисты выбрали 150 добровольцев старше 60 лет, часть из них привили 21 ноября. Сейчас продолжается поиск добровольцев старше 18 лет.
— Вакцина поступила в 9 медицинских организаций (в Новосибирске, Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде), где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований. До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины, — сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
В сентябре Минздрав сообщал, что Новосибирская область получит