Новосибирская область получила только 42 вакцины от коронавируса (обещали 10 тысяч)

Новосибирская область получит 2421 вакцину от коронавируса
В Новосибирскую область пока поступило только 42 дозы вакцины от коронавируса (данные на 1 октября). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— Пока мы получили 42 дозы. Вакцина будет поступать дробно. Это связано с тем, что требуется сохранение специального температурного режима. До конца года мы получим 2421 дозу, — уточнил министр.
Пока в регионе привили только 25 медиков.
В сентябре региональный Минздрав обещал, что к ноябрю в НСО поступит 10 тысяч доз вакцины от коронавируса, а привито будет 5 тысяч человек. Как ставили прививку первым медикам — смотрите в нашем фоторепортаже.
Накануне стало известно, что новосибирский «Вектор» также завершил клинические испытания вакцины от COVID-19. Мы публиковали 10 фактов о вакцине, которую испытывал «Вектор».