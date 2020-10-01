Новосибирская область получила только 42 вакцины от коронавируса (обещали 10 тысяч)

В Новосибирскую область пока поступило только 42 дозы вакцины от коронавируса (данные на 1 октября). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Пока мы получили 42 дозы. Вакцина будет поступать дробно. Это связано с тем, что требуется сохранение специального температурного режима. До конца года мы получим 2421 дозу, — уточнил министр.

Пока в регионе привили только 25 медиков.

В сентябре региональный Минздрав обещал, что к ноябрю в НСО поступит 10 тысяч доз вакцины от коронавируса, а привито будет 5 тысяч человек. Как ставили прививку первым медикам — смотрите в нашем фоторепортаже.