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Новосибирская область получила только 42 вакцины от коронавируса (обещали 10 тысяч)

Минздрав объяснил, почему так мало

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Так выглядит бутылёк с вакциной

Так выглядит бутылёк с вакциной

Новосибирская область получит 2421 вакцину от коронавируса

В Новосибирскую область пока поступило только 42 дозы вакцины от коронавируса (данные на 1 октября). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Пока мы получили 42 дозы. Вакцина будет поступать дробно. Это связано с тем, что требуется сохранение специального температурного режима. До конца года мы получим 2421 дозу, — уточнил министр.

Пока в регионе привили только 25 медиков.

В сентябре региональный Минздрав обещал, что к ноябрю в НСО поступит 10 тысяч доз вакцины от коронавируса, а привито будет 5 тысяч человек. Как ставили прививку первым медикам — смотрите в нашем фоторепортаже.

Накануне стало известно, что новосибирский «Вектор» также завершил клинические испытания вакцины от COVID-19. Мы публиковали 10 фактов о вакцине, которую испытывал «Вектор».

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Константин Хальзоввакцинацияпрививкикоронавирус в Новосибирске
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