Как долго держатся антитела от коронавируса? И какие проблемы остаются? Врач отвечает на ваши вопросы

Врач из Новосибирска в прямом эфире расскажет про диагностику коронавируса
Утром в этот понедельник, 23 ноября, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с главным врачом ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андреем Поздняковым.
Какие проблемы с тестированием в Новосибирске остаются? Что делается для того, чтобы не было больших очередей на тестирование? Когда лучше сдавать тест, а когда — кровь на антитела? На какой день вырабатываются антитела M и G? Обсудим вместе с экспертом.
Начало в 11:00. Не пропустите! Смотреть прямой эфир можно:
- на сайте (для удобства мы будем вести текстовую трансляцию с расшифровкой ключевых моментов);
- в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку и при начале трансляции вам придет уведомление).
Задать свои вопросы напрямую главврачу сможете и вы. Пишите в эту форму, и журналист сможет зачитать некоторые из ваших обращений в прямом эфире: