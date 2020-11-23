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Тема дняПрямой эфир с врачом о ковиде. Задайте свой вопрос

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Как долго держатся антитела от коронавируса? И какие проблемы остаются? Врач отвечает на ваши вопросы

В этот понедельник мы поговорим в прямом эфире с главврачом «ИНВИТРО-Сибирь». Начало в 11:00

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По данным оперштаба, в Новосибирской области за всю пандемию было сделано более 850 тысяч тестов на коронавирус

По данным оперштаба, в Новосибирской области за всю пандемию было сделано более 850 тысяч тестов на коронавирус

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Врач из Новосибирска в прямом эфире расскажет про диагностику коронавируса

Утром в этот понедельник, 23 ноября, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с главным врачом ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андреем Поздняковым.

Какие проблемы с тестированием в Новосибирске остаются? Что делается для того, чтобы не было больших очередей на тестирование? Когда лучше сдавать тест, а когда — кровь на антитела? На какой день вырабатываются антитела M и G? Обсудим вместе с экспертом.

Начало в 11:00. Не пропустите! Смотреть прямой эфир можно:

  • на сайте (для удобства мы будем вести текстовую трансляцию с расшифровкой ключевых моментов);
  • в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку и при начале трансляции вам придет уведомление).

Задать свои вопросы напрямую главврачу сможете и вы. Пишите в эту форму, и журналист сможет зачитать некоторые из ваших обращений в прямом эфире:

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коронавирус в НовосибирскеИнвитроАндрей Поздняков
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