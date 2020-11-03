Трудности с анализами на ковид в частных клиниках. Почему задерживаются результаты и откуда такие очереди

Заместитель гендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина рассказывает, что во всех регионах их присутствия с середины октября наблюдается стремительный рост спроса на диагностику новой коронавирусной инфекции.



Новосибирцы могут сдать биоматериал на ПЦР-исследование на COVID-19 в «Хеликсе» только по одному адресу (в диагностическом центре на улице Дуси Ковальчук). Прием только по предварительной записи на официальном сайте компании. По словам Дарьи Горякиной, это позволяет исключить очереди и свести к минимуму контакты между клиентами.