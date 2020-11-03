Трудности с анализами на ковид в частных клиниках. Почему задерживаются результаты и откуда такие очереди

Частные лаборатории Новосибирска сообщили о взлетевшем спросе на тесты
Новосибирцы жалуются в редакцию НГС на проблемы с тестированием в регионе: трудно сдать анализ на коронавирусную инфекцию и быстро получить результат не только в поликлиниках и стационарах, но и в частных клиниках. Где-то врачи ссылаются на дефицит пробирок, у некоторых лабораторий скапливаются большие живые очереди, а при попытке узнать результат платного анализа горожане массово получают сообщения, что он — сомнительный и отправлен на перепроверку. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у представителей частных лабораторий, есть ли у них проблемы с пробирками, почему задерживаются результаты и как они решают эти проблемы.
Запись на две недели вперед
Заместитель гендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина рассказывает, что во всех регионах их присутствия с середины октября наблюдается стремительный рост спроса на диагностику новой коронавирусной инфекции.
Новосибирцы могут сдать биоматериал на ПЦР-исследование на COVID-19 в «Хеликсе» только по одному адресу (в диагностическом центре на улице Дуси Ковальчук). Прием только по предварительной записи на официальном сайте компании. По словам Дарьи Горякиной, это позволяет исключить очереди и свести к минимуму контакты между клиентами.
— В центре одновременно могут находиться не более двух посетителей с соблюдением социальной дистанции. После каждого клиента персонал обрабатывает все контактные поверхности дезинфицирующими средствами, — говорит заместитель генерального директора «Хеликса».
В понедельник, 2 ноября, ближайшей датой, на которую можно записаться в «Хеликс», было 15 ноября. То есть в этой лаборатории очередь расписана примерно на две недели вперед. В «Инвитро» ближайшая запись была на сегодня, 3 ноября, но только по одному месту по двум адресам, а по другим филиалам можно записаться на 11 ноября, в клинике Санитас — тоже на 11 ноября.
Всплеск пациентов наблюдают и в «Инвитро».
— Мы готовились ко второй волне: увеличили парк приборов и технологического оборудования, но не ждали, что всплеск будет таким сильным. В первую волну пандемии количество тестов доходило до 300 в сутки, тогда мы работали только для государственных ЛПУ, и этого хватало, чтобы закрыть имеющуюся потребность. Сейчас мы делаем в 5 раз больше, чем в мае, но этого всё равно недостаточно, — говорит генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Александр Хамидулин.
Изначально, по его словам, у них не было цели стать лабораторией, специализирующейся на ПЦР-тестировании, ведь другие болезни никуда не делись.
— Мы по-прежнему проводим большое количество обычных исследований, не относящихся к коронавирусной инфекции. Среди этой категории анализов также наблюдается сезонное увеличение спроса порядка 30%.
А что с пробирками? Есть ли дефицит?
Разные частные лаборатории говорят, что у них дефицита пробирок нет.
— Мы не испытываем дефицита в расходных материалах. Запас лабораторного пластика, зондов, эппендорфов (пробирок), средств индивидуальной защиты поддерживается на уровне двухнедельной потребности. С начала октября резко возросла нагрузка на лабораторию в Новосибирске. Ежедневно на горячую линию поступает несколько тысяч звонков от желающих сдать тест на COVID-19: это количество превышает суточную пропускную способность лаборатории почти в четыре раза, — говорит Александр Хамидулин из «ИНВИТРО-Сибирь».
Руководитель отдела маркетинга и рекламы клиники Санитас Кристина Елизарова тоже говорит, что с пробирками проблем нет, но есть вопрос наплыва пациентов:
— Мы примерно рассчитываем, сколько и каких материалов нужно на завтра, на три дня, неделю. Дальше не загадываем, но определенные запасы делаем. Спрос волнообразный. Непонятно, чего ожидать. Сейчас запускаем продажу тестов на самозабор. Уже столкнулись с тем, что в центре это сильно актуально, а вот Академгородок больше всё-таки на очные заборы записывается. Посмотрим, как будет дальше.
Почему результаты теста готовятся долго?
Новосибирцы жалуются и на длительное ожидание результатов тестирования. Александр Хамидулин из «ИНВИТРО-Сибирь» объяснил, с чем связаны эти задержки:
— Безусловно, всё вышеперечисленное оказывает влияние на производительность, но самый главный фактор — человеческий. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности для нашего персонала, которые гарантируют практически стопроцентную защиту от заражения на рабочем месте, не удается избегать случаев заболевания сезонным гриппом и ОРВИ. При малейшем намеке на недомогание сотрудники к работе не допускаются, тогда на тех, кто остался «в строю», ложится дополнительная ответственность. В такие моменты пиковой нагрузки может быть увеличен срок выдачи результатов анализа, о чём пациентов незамедлительно информируют.
Указанные проблемы лаборатории пытаются решать точечно:
— Мы реорганизовали кол-центр в двухступенчатый. Увеличили количество сотрудников на прием звонков и обработку заявок. Увеличили штат среднего медицинского персонала. Время сейчас такое. Нужно всё время быть начеку, — добавляет Кристина Елизарова из клиники Санитас.
Как дела с тестированием в государственных учреждениях
Пациенты инфекционного госпиталя на базе больницы № 11 в Новосибирске тоже жаловались на проблемы с тестированием и даже устроили 26 октября акцию протеста, потому что без финальных отрицательных результатов их не выписывали из стационара.
30 октября на брифинге для журналистов главный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Новосибирской области Илья Пикалов прокомментировал эту ситуацию и заявил, что результат они выдают в течение 24 часов и этот регламент не нарушали с конца июня. При этом с понедельника, 2 ноября, они будут делать больше тестов для 11-й больницы: не 60, а 150 в сутки.
По данным Минздрава, сейчас в регионе работают 15 лабораторий, которые выполняют 6,5–7 тысяч исследований в сутки. Это количество теперь планируют увеличить до 10 тысяч тестов в сутки. При этом в пресс-службе Управления Роспотребнадзора РФ по Новосибирской области журналисту НГС уточнили, что таких лабораторий в регионе 17.
Мы посмотрели, о каком количестве проведенных тестов оперштаб сообщал в последней декаде октября. Меньше всего тестов было сделано 25 октября — 4482, больше всего — 28 октября — 9483.
Если вы заболели коронавирусом второй раз и у вас есть подтверждающие документы, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).
Ажиотажный спрос в Новосибирске наблюдается не только на тесты, лекарства, которые нужны при лечении коронавирусной инфекции, но и на КТ органов грудной клетки — в некоторых клиниках всё расписано на месяц вперед.