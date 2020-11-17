На этой неделе придет партия бесплатных лекарств для новосибирцев с ковидом, которые лечатся дома

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов анонсировал поставку лекарств для ковидных больных, которые проходят лечение амбулаторно.

— Первые поставки лекарственных препаратов ожидаются на этой неделе (одна партия должна была поступить еще в понедельник, 16 ноября. — Прим. ред.). Это разновидности антибактериальных препаратов, противовирусных, специфические препараты, которые сегодня зарегистрированы для лечения ковида, с веществом фавипиравир. Как только препараты поступят к нам, то мы сразу будем распределять их между первичным звеном — это область и город. Пациенты, выявленные на амбулаторном этапе, будут обеспечиваться полностью, — сообщил глава Минздрава Новосибирской области.