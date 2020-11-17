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На этой неделе придет партия бесплатных лекарств для новосибирцев с ковидом, которые лечатся дома

В общей сложности противовирусные до конца года получат примерно 12 тысяч человек

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Заболевшим сибирякам будут выдавать противовирусные и специфичные препараты с действующим веществом фавипиравир

Заболевшим сибирякам будут выдавать противовирусные и специфичные препараты с действующим веществом фавипиравир

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В Новосибирск пришла партия бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов анонсировал поставку лекарств для ковидных больных, которые проходят лечение амбулаторно.

— Первые поставки лекарственных препаратов ожидаются на этой неделе (одна партия должна была поступить еще в понедельник, 16 ноября. — Прим. ред.). Это разновидности антибактериальных препаратов, противовирусных, специфические препараты, которые сегодня зарегистрированы для лечения ковида, с веществом фавипиравир. Как только препараты поступят к нам, то мы сразу будем распределять их между первичным звеном — это область и город. Пациенты, выявленные на амбулаторном этапе, будут обеспечиваться полностью, — сообщил глава Минздрава Новосибирской области.

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По словам министра, лекарства могут приходить в регион дробными партиями. Поставки завершатся к концу года.

— Примерно 12 тысяч пациентов мы должны обеспечить, — уточнил Константин Хальзов.

В ближайшее время в регион также поступят 300 концентраторов кислорода. Деньги на их покупку были выделены из резервного фонда правительства НСО.

Поток заболевших в Новосибирской области не спадает — в ежедневных сводках оперштаба сообщается о 170–180 заболевших. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 179 человек, днем ранее — у 174.

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Минздравкоронавирус в Новосибирске
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