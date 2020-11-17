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В НСО коронавирусом заразились еще 179 человек

Из больниц выписали 136 пациентов

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В больницах находятся&nbsp;3754 человека с подозрением на ковид

В больницах находятся 3754 человека с подозрением на ковид

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 179 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 179 человек.

— По данным оперативного штаба на утро 17 ноября в регионе выявлено 20 354 случая COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1311 детей. 16 515 пациентов выписаны с выздоровлением (+136 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В больницах находятся 3754 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на него.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1790 пациентов. Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

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Вчера, 16 ноября, стало известно о 174 новых заболевших в регионе.

Ранее НГС опубликовал разбор схемы лечения ковида, которую новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах. Терапевт объяснила, почему такие рассылки могут быть опасными.

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