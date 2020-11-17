В НСО коронавирусом заразились еще 179 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 179 человек
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 179 человек.
— По данным оперативного штаба на утро 17 ноября в регионе выявлено
В больницах находятся 3754 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на него.
— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1790 пациентов. Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
Вчера, 16 ноября, стало известно о 174 новых заболевших в регионе.
Ранее НГС опубликовал разбор схемы лечения ковида, которую новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах. Терапевт объяснила, почему такие рассылки могут быть опасными.