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В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 174 жителей

Всего в регионе зафиксировано 20 174 случая заболевания

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Всего с выздоровлением за время пандемии в регионе выписано <nobr class="_">16&nbsp;379</nobr> человек

Всего с выздоровлением за время пандемии в регионе выписано 16 379 человек

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В Новосибирской области ковид за последние сутки обнаружили у 174 человек. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании при губернаторе.

— За всё время наблюдения у нас сейчас 20 174 случая. Выписано с выздоровлением 16 379 человек, — рассказал министр.

В Новосибирске появилась группа волонтеров, которые возят врачей поликлиник на своих машинах. Так десятки горожан помогают медикам успеть прийти ко всем пациентам, которые вызвали врача на дом. Мы поговорили с организаторами и участниками социального проекта. Подробности — в материале НГС.

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В прошлую пятницу правительство Новосибирской области одобрило введение новых ограничений из-за распространения коронавируса.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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