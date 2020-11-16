В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 174 жителей

В Новосибирской области ковид за последние сутки обнаружили у 174 человек. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании при губернаторе.
— За всё время наблюдения у нас сейчас
В Новосибирске появилась группа волонтеров, которые возят врачей поликлиник на своих машинах. Так десятки горожан помогают медикам успеть прийти ко всем пациентам, которые вызвали врача на дом. Мы поговорили с организаторами и участниками социального проекта. Подробности — в материале НГС.
В прошлую пятницу правительство Новосибирской области одобрило введение новых ограничений из-за распространения коронавируса.