9 конкурентов «Спутника»: изучаем импортные вакцины от коронавируса

В последние дни много говорится о вакцинах от коронавируса — одна компания отчиталась о предварительных результатах третьей фазы исследований, другой эти исследования приостановили. На третьем этапе исследований, по данным ВОЗ, находится десяток вакцин. Мы уже писали о некоторых из них, а сейчас собрали свежую информацию о ходе исследований в разных странах.
Многие разработчики утверждают, что именно их вакцина самая успешная, однако Всемирная организация здравоохранения пока никого не выделяет. Напротив, подчеркивает, что включение определенного продукта в обзор ВОЗ не должно рассматриваться как одобрение организацией.
Вакцины отличаются друг от друга. Среди исследуемых препаратов есть живые ослабленные вакцины, инактивированные и векторные. Первые содержат ослабленный живой вирус, вторые — убитый. Векторная вакцина содержит безопасный для человека вирус, в который встроены антигенные структуры другого вируса-возбудителя. Также ведутся разработки субъединичных вакцин (они состоят из очищенных поверхностных иммуногенных белков патогенного организма) и РНК-вакцин (в них матричная рибонуклеиновая кислота кодирует белок вируса, который потом воссоздается в клетках, чтобы познакомить с ним иммунную систему).
Оксфорд и AstraZeneca
Вакцина AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, векторная. Она основана на ослабленной версии аденовируса, который вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал вируса SARS-CoV-2. После вакцинации образуется белок, который заставляет иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он позже заразит организм.
В сентябре ученые объявили о паузе во всех испытаниях из-за болезни одного из пациентов. Впоследствии испытания продолжились.
— Нет ничего необычного в том, что в крупномасштабных испытаниях вакцин некоторые участники заболевают. Каждый случай необходимо оценивать, чтобы обеспечить тщательную оценку безопасности, — сообщается на сайте разработчиков.
В октябре испытания вакцины были возобновлены по всему миру, последними к исследованию вернулись США.
CanSino Biological Inc.
Вакцина китайской копании CanSino Biological Inc. Ad5-nCoV создана на базе их собственной технологической платформы векторной вакцины. Тоже на основе аденовируса, как и AZD1222, и российская вакцина НИИ им. Гамалеи. Как сообщается на сайте компании, ранее она применялась для разработки вакцины против вируса Эбола.
Сейчас вакцина проходит третью стадию испытаний в России, Пакистане и Мексике. В Китае вакцина уже получила патент. Разработчики утверждают, что прививка вызывает иммунный ответ, а серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытывающих вакцину, не наблюдалось.
Sinopharm
Sinopharm разрабатывает сразу две вакцины — одну совместно с Пекинским институтом, вторую — с институтом в Ухани. Обе вакцины инактивированные — основанные на мертвом вирусе, который не способен вызвать заболевание. Компания-разработчик сообщает, что побочных эффектов у испытуемых обнаружено не было. Испытания еще не завершены, но разработчики уже получили разрешение на экстренное применение вакцин. Как сообщает «Фармацевтический вестник», в Китае вакцину уже применяют. В том числе, ее могут получить студенты, обучающиеся за рубежом.
Sinovac
Еще одна китайская вакцина CoronaVac инактивированная, то есть она содержит убитый вирус. Испытания также находятся на третьем этапе и уже показали хорошие результаты как на животных, так и на людях, однако вчера были приостановлены исследования в Бразилии. Решение было принято Национальным агентством по санитарному надзору в связи с «серьезным нежелательным явлением». Как сообщает ТАСС, речь идет о смерти пациента. Однако глава Института Бутантан Димас Ковас, курирующий это испытание, утверждает, что смерть не связана с вакциной.
Janssen Pharmaceutical Companies
Вакцина Ad26.COV2.S использует аденовирусный вектор и разработана на платформе AdVac — собственной разработке компании. Согласно информации компании, эта технология была использована при разработке вакцины против Эболы, а также проектов вакцин против респираторно-синцитиального вируса, ВИЧ и вируса Зика.
Компания сообщала, что вакцина показывает хорошие результаты, однако в октябре испытания были приостановлены из-за «необъяснимой болезни» одного из участников. Но уже через 10 дней они были возобновлены.
— После тщательной оценки <...> четкая причина не была установлена. Есть много возможных факторов, которые могли вызвать это событие. На основании информации, собранной на сегодняшний день, и данных независимых экспертов компания не нашла доказательств того, что вакцина-кандидат стала причиной происшествия, — заявили разработчики.
Novavax
Вакцина NVX-CoV2373 создается при поддержке правительства США — на разработку вакцины компания получила 1,6 миллиарда долларов. Как сообщает компания-разработчик, вакцина содержит очищенный антиген и не может вызывать
По данным ВОЗ, сейчас вакцина Novavax находится на третьем этапе исследований. В испытаниях должны принять участие 30 тысяч человек. Сама компания уже заявила, что по результатам предыдущих исследований вакцина хорошо переносится и приводит к образованию антител.
Moderna и NIAID
Одна из двух РНК-вакцин, находящихся в третьей фазе испытаний, разрабатывается в США. В конце октября Moderna отчиталась о завершении набора 30 000 участников для исследования третьей фазы.
— Moderna будет определять, следует ли подавать в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. — Прим. ред.) запрос на разрешения использовать вакцину в чрезвычайных ситуациях, основываясь на оценке того, перевешивает ли потенциальная польза вакцины потенциальные риски после двух месяцев наблюдения за безопасностью, — сообщает компания.
BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer
Вторая РНК-вакцина тоже готовится в США. На днях разработчики сообщили, что вакцина-кандидат эффективна более чем на 90%. В исследовании приняли участие 43 538 участников.
— Pfizer и BioNTech продолжают собирать данные о безопасности. <...> Участники будут наблюдаться на предмет долгосрочной защиты и безопасности еще в течение двух лет, — говорится в пресс-релизе разработчиков.
Подать заявление на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях (EUA) в FDA планируется в конце ноября. До конца года создатели вакцины рассчитывают выпустить 50 миллионов доз.
А что у нас?
Среди вакцин в третьей фазе исследования есть также российская векторная вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О том, как чувствовали себя первые добровольцы, испытавшие ее на себе, можно почитать в этом материале, а здесь о своих ощущениях рассказывает врач Алексей Водовозов, который лично принял участие в третьей фазе исследований. Сейчас «Спутником V» уже прививают медиков. Массовые поставки вакцины ожидаются в регионах России уже к ноябрю-декабрю. В Минздраве обещали, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.
В октябре новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса. Сейчас ожидается третья вакцина центра имени Чумакова РАН.