9 конкурентов «Спутника»: изучаем импортные вакцины от коронавируса

— Нет ничего необычного в том, что в крупномасштабных испытаниях вакцин некоторые участники заболевают. Каждый случай необходимо оценивать, чтобы обеспечить тщательную оценку безопасности, — сообщается на сайте разработчиков.



В октябре испытания вакцины были возобновлены по всему миру, последними к исследованию вернулись США.



CanSino Biological Inc.



Вакцина китайской копании CanSino Biological Inc. Ad5-nCoV создана на базе их собственной технологической платформы векторной вакцины. Тоже на основе аденовируса, как и AZD1222, и российская вакцина НИИ им. Гамалеи. Как сообщается на сайте компании, ранее она применялась для разработки вакцины против вируса Эбола.



Сейчас вакцина проходит третью стадию испытаний в России, Пакистане и Мексике. В Китае вакцина уже получила патент. Разработчики утверждают, что прививка вызывает иммунный ответ, а серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытывающих вакцину, не наблюдалось.



Sinopharm



Sinopharm разрабатывает сразу две вакцины — одну совместно с Пекинским институтом, вторую — с институтом в Ухани. Обе вакцины инактивированные — основанные на мертвом вирусе, который не способен вызвать заболевание. Компания-разработчик сообщает, что побочных эффектов у испытуемых обнаружено не было. Испытания еще не завершены, но разработчики уже получили разрешение на экстренное применение вакцин. Как сообщает «Фармацевтический вестник», в Китае вакцину уже применяют. В том числе, ее могут получить студенты, обучающиеся за рубежом.

