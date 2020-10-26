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До Нового года не полегчает: вирусолог рассказал, как будет расти заболеваемость COVID-19 в России

Анатолий Альтштейн заявил, что сейчас мы на плато или где-то около

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Плато будет длиться несколько месяцев

Плато будет длиться несколько месяцев

Вирусолог рассказал, как будет расти заболеваемость COVID-19 в России

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, возможно, уже вышла на плато по коронавирусу, однако снижения заболеваемости ожидать пока рано.

— Примерно притормозился [рост], действуют меры, которые были приняты. <...> Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато, — цитирует вирусолога РИА «Новости».

При этом он отметил, что на текущих показателях (16–17 тысяч случаев в сутки) заболеваемости Россия продержится довольно долго.

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— Скорее всего, если и будет какое-то снижение от вот этих мер, оно будет небольшим. И так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдет, — сказал Анатолий Альтштейн.

Ранее говорилось о том, что плато Россия достигнет в конце октября — начале ноября. Об этом заявила пару недель назад заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

За последние сутки в России выявили 17 347 случаев COVID-19. Это максимальное суточное число заболевших с начала эпидемии в стране (почти столько же — 17 340 — было 23 октября). Всего в России было выявлено 1 531 224 случая заражения коронавирусом.

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коронавирусзаболеваемость COVID-19Анатолий Альтштейн
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