До Нового года не полегчает: вирусолог рассказал, как будет расти заболеваемость COVID-19 в России

Вирусолог рассказал, как будет расти заболеваемость COVID-19 в России
Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, возможно, уже вышла на плато по коронавирусу, однако снижения заболеваемости ожидать пока рано.
— Примерно притормозился [рост], действуют меры, которые были приняты. <...> Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато, — цитирует вирусолога РИА «Новости».
При этом он отметил, что на текущих показателях (16–17 тысяч случаев в сутки) заболеваемости Россия продержится довольно долго.
— Скорее всего, если и будет какое-то снижение от вот этих мер, оно будет небольшим. И так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдет, — сказал Анатолий Альтштейн.
Ранее говорилось о том, что плато Россия достигнет в конце октября — начале ноября. Об этом заявила пару недель назад заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
За последние сутки в России выявили