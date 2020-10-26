До Нового года не полегчает: вирусолог рассказал, как будет расти заболеваемость COVID-19 в России

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, возможно, уже вышла на плато по коронавирусу, однако снижения заболеваемости ожидать пока рано.



— Примерно притормозился [рост], действуют меры, которые были приняты. <...> Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато, — цитирует вирусолога РИА «Новости».



При этом он отметил, что на текущих показателях (16–17 тысяч случаев в сутки) заболеваемости Россия продержится довольно долго.

