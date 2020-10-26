Кого вы защищаете? 10 вопросов про маски и коронавирус

Маски делятся на медицинские и немедицинские. Медицинские маски и респираторы должны быть сертифицированы в соответствии с международными или национальными стандартами — то есть их способность защищать от вируса совершенно точно доказана.



Немедицинские или тканевые маски могут изготавливаться из различных видов ткани, иметь несколько слоев и различную форму. Они не относятся к медицинским изделиям или средствам индивидуальной защиты, а оценить их общую эффективность затруднительно из-за массы сочетаний материалов и моделей. Сюда же относятся одноразовые немедицинские маски, которые можно найти в магазинах.

