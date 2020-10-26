Кого вы защищаете? 10 вопросов про маски и коронавирус

1
Защищает ли маска от коронавируса?
Да, ношение медицинской маски может защитить от заражения вирусом — таково заключение ВОЗ. Однако также организация говорит, что само по себе использование маски не является достаточным для обеспечения адекватного уровня защиты. В дополнение к ношению маски необходимо соблюдать с окружающими дистанцию не менее 1 метра, часто мыть или дезинфицировать руки и избегать прикосновения руками к лицу или маске.
2
Какие бывают маски?
Маски делятся на медицинские и немедицинские. Медицинские маски и респираторы должны быть сертифицированы в соответствии с международными или национальными стандартами — то есть их способность защищать от вируса совершенно точно доказана.
Немедицинские или тканевые маски могут изготавливаться из различных видов ткани, иметь несколько слоев и различную форму. Они не относятся к медицинским изделиям или средствам индивидуальной защиты, а оценить их общую эффективность затруднительно из-за массы сочетаний материалов и моделей. Сюда же относятся одноразовые немедицинские маски, которые можно найти в магазинах.
3
Какой должна быть тканевая маска?
В зависимости от вида ткани немедицинская маска должна быть выполнена не менее чем из трех слоев.
В идеале маска должна состоять из трех слоев: внутренний — из гидрофильного материала (например, хлопок), наружный слой из гидрофобного материала (например, полипропилен, полиэстер или их смеси), средний слой из любого материала. Форма маски должна быть такой, чтобы она плотно прилегала к носу, щекам и подбородку.
4
Как правильно носить маску?
Нужно, чтобы маска была чистая и целая, без повреждений. Она должна плотно прилегать, закрывать рот, нос и подбородок. Надевать и снимать ее следует держась за завязки или резинки и не прикасаясь к ее передней поверхности, чистыми руками — вымойте их или протрите санитайзером. Когда снимете — нужно снова обработать руки.
5
Кто должен носить медицинскую маску?
Обязательно — медработники и те, кто ухаживает за больными, а также люди с симптомами коронавируса. Людям старше 60 и обладателям хронических заболеваний ВОЗ рекомендует надевать маски в местах скопления людей.
6
То есть мне носить маску не надо?
ВОЗ рекомендует жителям районов с массовой циркуляцией вируса использовать тканевые маски в местах, где невозможно дистанцироваться от других хотя бы на метр. Например, в общественном транспорте, в магазинах или других замкнутых пространствах и местах большого скопления людей. Роспотребнадзор рекомендует даже в этих случаях надевать медицинскую маску.
Помимо рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора обратите внимание на правила в вашем городе — в некоторых регионах без маски нельзя находиться в общественных местах, за это могут выписать штраф.
7
Значит, можно не носить маску на улице?
Из рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора следует, что можно, если там нет толпы. Но при этом если вы собираетесь ее надеть перед входом в магазин или общественный транспорт, то нужно сначала обработать руки санитайзером и только потом прикасаться к маске.
8
А если я ее сниму после выхода из магазина?
Нужно будет снова обработать руки перед снятием маски и после. Одноразовую маску нужно сразу выбросить, многоразовую — убрать в пластиковый контейнер или пакет на застежке.
9
Как часто менять маску?
Нужно сменить маску, если она загрязнена. Не следует носить влажную маску на протяжении длительного времени.
10
Как стирать многоразовые маски?
Во-первых, делать это нужно не реже раза в день или каждый раз, когда она намокла или испачкалась. Во-вторых, при температуре не меньше 60 градусов. Можно стирать маску в воде комнатной температуры, но потом либо прокипятить в течение одной минуты, либо столько же продержать в 0,1% растворе хлора, а затем тщательно прополоскать от хлора.