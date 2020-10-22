В Минздраве НСО рассказали, что вакцина от гриппа помогает и при коронавирусе — снижает тяжесть болезни

Хальзов: вакцина от гриппа смягчит течение болезни при коронавирусе
Сегодня, 22 октября, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что прививка от гриппа облегчает течение коронавирусной инфекции.
— На фоне ковида мы продолжаем проводить вакцинацию населения. На сегодняшний день порядка 1 млн 200 тысяч человек провакцинированы против гриппа. Это порядка 40%. Хочется надеяться, что мы перейдём тот порог в 60%, который поставили перед собой. Честно говоря, я не сомневаюсь, потому что это очень важно сегодня. Учитывая последнюю информацию, которая есть от научных исследовательских институтов о том, что вакцинация против гриппа ослабляет течение заболевания коронавирусной инфекции. Такие работы проводятся, ни одно издание об этом написало, — рассказал министр журналистам во время брифинга.
Прививочная кампания от гриппа началась в регионе 8 сентября. Ранее в регионе прививали порядка 55% населения, но в этом году план вакцинации повысили.
Главный вакцинолог НСО отвечала на вопросы читателей НГС о прививочной компании во время пандемии. Мы решили выделить самое главное и собрали 10 вопросов, связанных с прививкой от ковида и вакцинацией в целом.