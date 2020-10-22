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В Минздраве НСО рассказали, что вакцина от гриппа помогает и при коронавирусе — снижает тяжесть болезни

Сейчас вакцину поставили 40% жителей региона

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В этом году в регионе планируют привить 60% жителей

В этом году в регионе планируют привить 60% жителей

Хальзов: вакцина от гриппа смягчит течение болезни при коронавирусе

Сегодня, 22 октября, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что прививка от гриппа облегчает течение коронавирусной инфекции.

— На фоне ковида мы продолжаем проводить вакцинацию населения. На сегодняшний день порядка 1 млн 200 тысяч человек провакцинированы против гриппа. Это порядка 40%. Хочется надеяться, что мы перейдём тот порог в 60%, который поставили перед собой. Честно говоря, я не сомневаюсь, потому что это очень важно сегодня. Учитывая последнюю информацию, которая есть от научных исследовательских институтов о том, что вакцинация против гриппа ослабляет течение заболевания коронавирусной инфекции. Такие работы проводятся, ни одно издание об этом написало, — рассказал министр журналистам во время брифинга.

Прививочная кампания от гриппа началась в регионе 8 сентября. Ранее в регионе прививали порядка 55% населения, но в этом году план вакцинации повысили.

Главный вакцинолог НСО отвечала на вопросы читателей НГС о прививочной компании во время пандемии. Мы решили выделить самое главное и собрали 10 вопросов, связанных с прививкой от ковида и вакцинацией в целом.

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вакцинациягрипппрививкакоронавирус
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