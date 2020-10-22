В Минздраве НСО рассказали, что вакцина от гриппа помогает и при коронавирусе — снижает тяжесть болезни

Сегодня, 22 октября, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что прививка от гриппа облегчает течение коронавирусной инфекции.



— На фоне ковида мы продолжаем проводить вакцинацию населения. На сегодняшний день порядка 1 млн 200 тысяч человек провакцинированы против гриппа. Это порядка 40%. Хочется надеяться, что мы перейдём тот порог в 60%, который поставили перед собой. Честно говоря, я не сомневаюсь, потому что это очень важно сегодня. Учитывая последнюю информацию, которая есть от научных исследовательских институтов о том, что вакцинация против гриппа ослабляет течение заболевания коронавирусной инфекции. Такие работы проводятся, ни одно издание об этом написало, — рассказал министр журналистам во время брифинга.

