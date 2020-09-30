30 сентября среда
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 79.68
eur 93.02
Тема дняКак работают «массажные салоны». Истории девушек

Все новости

Все новости

В Новосибирской области от коронавируса умерли четверо мужчин — самому молодому было 49 лет

За сутки диагноз подтвердили у 77 человек

1 438
26Обсудить

Поделиться

В учреждениях Новосибирска сейчас находятся более 1600 пациентов с ковидом и подозрением на него

В учреждениях Новосибирска сейчас находятся более 1600 пациентов с ковидом и подозрением на него

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.

— По данным оперативного штаба на утро 30 сентября, в регионе выявлено 13 147 случаев COVID-19 (+77 за минувшие сутки), в том числе у 784 детей. 11 973 пациента выписаны с выздоровлением (+51 за сутки). Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 49, 66 лет, 81 года и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В отделениях реанимации в настоящее время находится 51 человек. На ИВЛ — 15 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1662. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 577 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 523 729 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

Накануне эксперт Роспотребнадзора дал новый прогноз по заболеваемости COVID-19 в России — если ранее говорилось о выходе на плато в октябре, то теперь он называет ноябрь.

Также мы выяснили в правительстве НСО, будут ли изменения в графике каникул из-за ковида.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

смерть от коронавирусакоронавирус в Новосибирскеумершие от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!