В Новосибирской области от коронавируса умерли четверо мужчин — самому молодому было 49 лет

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области опубликовал новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.
— По данным оперативного штаба на утро
В отделениях реанимации в настоящее время находится 51 человек. На ИВЛ — 15 пациентов.
Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Накануне эксперт Роспотребнадзора дал новый прогноз по заболеваемости
Также мы выяснили в правительстве НСО, будут ли изменения в графике каникул из-за ковида.