В Новосибирской области от коронавируса умерли четверо мужчин — самому молодому было 49 лет

В отделениях реанимации в настоящее время находится 51 человек. На ИВЛ — 15 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.



— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 , а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1662. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 577 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 523 729 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

Накануне эксперт Роспотребнадзора дал новый прогноз по заболеваемости COVID-19 в России — если ранее говорилось о выходе на плато в октябре, то теперь он называет ноябрь.

Также мы выяснили в правительстве НСО, будут ли изменения в графике каникул из-за ковида.