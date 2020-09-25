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Люди расслабились: главный инфекционист Минздрава объяснил рост заболеваемости COVID-19

Владимир Чуланов назвал четыре причины

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Экспертов беспокоит&nbsp;массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности

Экспертов беспокоит массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности

Владимир Чуланов назвал причины роста заболеваемости коронавирусом

Сегодня количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России перевалило за семь тысяч — впервые за три месяца. Рост заболеваемости наблюдается в течение всего сентября. Сегодня в Минздраве объяснили, почему каждый день количество новых случаев увеличивается.

— Подъем заболеваемости ожидался по нескольким причинам: вновь сформировавшиеся рабочие и учебные коллективы, а соответственно — увеличение нагрузки на транспортную систему. Кроме того, большое количество граждан перемещалось между регионами в период летних отпусков, что способствовало распространению вируса, — объяснил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. — Но все же главную обеспокоенность специалистов вызывает массовое «ослабление» режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости. Поэтому от личной ответственности каждого зависит то, какой сценарий мы получим в дальнейшем.

Владимир Чуланов — заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, доктор медицинских наук, профессор.

Так выглядит кривая заболеваемости за последний месяц

Так выглядит кривая заболеваемости за последний месяц

По словам эксперта, наблюдаемый в настоящее время в России подъем заболеваемости COVID-19 прогнозировался специалистами. Ранее Чуланов говорил, что рост заболеваемости будет продолжаться еще некоторое время.

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Минздравкоронавирусзаболеваемость COVID-19Владимир Чуланов
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