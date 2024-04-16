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В Новосибирске закрыли ярмарки у Хилокского рынка

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Город В Новосибирске закрыли незаконные ярмарки у Хилокского рынка

В Новосибирске закрыли незаконные ярмарки у Хилокского рынка

У рынка демонтированы незаконные торговые точки

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Незаконные торговые точки снесли

Прокуратура Новосибирской области сообщила о закрытии незаконных ярмарок у Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники прокуратуры вместе со специалистами мэрии, Роспотребнадзора, Минпромторга Новосибирской области и МЧС проверили торговые точки у Хилокского рынка. Были найдены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также санитарных норм. По требованию прокуратуры мэрия Новосибирска приняла решение о ликвидации ярмарок.

— В настоящее время незаконно функционирующие ярмарки закрыты, нестационарные торговые объекты демонтированы, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее на Хилокском рынке рейд провели представители силовых ведомств. По итогам проверок пять человек будут выдворены за пределы России из-за нарушения миграционного законодательства.

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Новосибирск Прокуратура Хилокский рынок
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