Продают «запрещенку»: Новосибирская прокуратура пообещала закрыть ярмарки у Хилокского рынка

Прокуратура Новосибирской области намерена закрыть ярмарки у Хилокского рынка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники прокуратуры вместе со специалистами мэрии, Роспотребнадзора, МЧС и Росреестра провели проверки соблюдения законодательства организаторами ярмарок у Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска.
По итогам проверок найдены многочисленные факты нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарных норм. В торговых точках нет пожарных сигнализаций, а также лиц, ответственных за пожарную безопасность. На этом нарушения не заканчиваются.
— Допущено хранение продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение температурного режима, наличие запрещенной продукции. По требованию прокуратуры мэрией города приняты решения о ликвидации незаконно функционирующих ярмарок, — говорится в сообщении прокуратуры.
Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре.
Ранее на Хилокском рынке рейд провели представители силовых ведомств. По итогам проверок пять человек будут выдворены за пределы России из-за нарушения миграционного законодательства.