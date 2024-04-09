НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

ю-з.

 742мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,75
EUR 100,75
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Трассу в Барнаул накрыло туманом — видео

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Чёрные риелторы увели квартиру
Кандидаты в шорт-лист премии
Аренда земли взлетела в 30 раз
Необычный арт-объект в парке
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Город Продают «запрещенку»: Новосибирская прокуратура пообещала закрыть ярмарки у Хилокского рынка

Продают «запрещенку»: Новосибирская прокуратура пообещала закрыть ярмарки у Хилокского рынка

Проверка также выявила многочисленные нарушения санитарных норм

1 493
21 комментарий
В торговых точках у Хилокского рынка нет пожарной сигнализации

Прокуратура Новосибирской области намерена закрыть ярмарки у Хилокского рынка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры вместе со специалистами мэрии, Роспотребнадзора, МЧС и Росреестра провели проверки соблюдения законодательства организаторами ярмарок у Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска.

По итогам проверок найдены многочисленные факты нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарных норм. В торговых точках нет пожарных сигнализаций, а также лиц, ответственных за пожарную безопасность. На этом нарушения не заканчиваются.

— Допущено хранение продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение температурного режима, наличие запрещенной продукции. По требованию прокуратуры мэрией города приняты решения о ликвидации незаконно функционирующих ярмарок, — говорится в сообщении прокуратуры.

Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре.

Ранее на Хилокском рынке рейд провели представители силовых ведомств. По итогам проверок пять человек будут выдворены за пределы России из-за нарушения миграционного законодательства.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Прокуратура Хилокский рынок
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Станислав,  46

Helen,  53

Ирина,  42

Не,  37

Shebutnoy,  51

Viktek,  35

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление