Выдворят пятерых: силовики устроили облаву на Хилокском рынке

На рынок в Хилокском микрорайоне выезжали представители нескольких ведомств Источник: СУ СК по Новосибирской области











В Новосибирске силовики провели рейд на Хилокском рынке. В результате пятерых мигрантов выдворят из страны.



О рейде 9 апреля рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области. В проверке участвовали сотрудники СК, полиции, УФСБ, военного следственного отдела и спецподразделения Росгвардии.



— Установлено 5 лиц с нарушением миграционного режима, в отношении которых произведено выдворение, также 4 лица были привлечены к административной ответственности за не постановку на воинский учёт, — объяснили в пресс-службе СУ СК по региону.



Также следователи обнаружили объекты общепита, где нарушаются требования к безопасности услуг, одно из них опечатали. Возбуждено уголовное дело по факту оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст.238 УК).



Район Хилокского рынка считается неблагополучным — местные жители жаловались на него главе СК Александру Бастрыкину. Горожанам не нравится мусор, который оставляют торговцы, близость свалки, конфликты с мигрантами, дым от работающих на ярмарке шашлычных и забой животных прямо вокруг торговых рядов. Летом 2023 новосибирские власти отчитывались об усилении мер безопасности. НГС решил выяснить, что изменилось в районе за полгода. Читайте подробности в репортаже Настасьи Медведевой.

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