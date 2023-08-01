Прокурор Новосибирской области и полицейские приехали на Хилокский жилмассив — что там произошло

Руководители мэрии Новосибирска, областной прокуратуры и полиции встретились с жителями Хилокского жилмассива и улицы Малыгина в Новосибирске. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Представители надзорных и силовых ведомств на месте обсудили, что нужно сделать для декриминализации обстановки в проблемном микрорайоне, и что уже сделано.