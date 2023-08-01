Прокурор Новосибирской области и полицейские приехали на Хилокский жилмассив — что там произошло

Руководители мэрии Новосибирска, областной прокуратуры и полиции встретились с жителями Хилокского жилмассива и улицы Малыгина в Новосибирске. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Представители надзорных и силовых ведомств на месте обсудили, что нужно сделать для декриминализации обстановки в проблемном микрорайоне, и что уже сделано.
— На осмотренной территории организовано ежедневное патрулирование жилого массива участковыми
полиции, установлены дополнительные дорожные знаки, средства фото- и видеофиксации, обеспечивается патрулирование территории экипажами ГИБДД, — отчитались в надзорном ведомстве. — Также освобождены незаконно занятые земельные участки, проводится работа по установлению санитарно-защитных зон полигона ТКО «Левобережный» и Клещихинского кладбища.
Также, по данным прокуратуры, после их вмешательства 6 домов на Малышина признали аварийными, а городские власти упорядочили деятельность ярмарок. Среди еще нерешенных проблем в прокуратуре выделили деятельность «Малыгинского рынка», ликвидацию несанкционированных свалок, проверку законности размещения мигрантов в частном секторе, выявление и ликвидацию самовольных построек, а также ряд других проблем.
Хилокский жилмассив и улица Малыгина регулярно мелькают в новостных лентах: в мае 2023 года местные жители пожаловались на массовую драку пьяных мигрантов на улице, на празднование Курбан Байрама позвали на помощь дружинников, а на Хилокском рынке процветал настоящий рэкет в стиле 90-х. В итоге ситуация вывела из себя главу СК Александра Бастрыкина.