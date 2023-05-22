«Хрупкая девушка возвращалась — чудом проскочила»: полиция проверяет видео с массовой дракой на Хилокской

В Новосибирске полиция проверяет информацию о массовой драке в Хилокском микрорайоне. Сообщение об этом появилось в группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» во «ВКонтакте».
— Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Выявленная информация в сети интернет зарегистрирована. Ведутся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и лица, изображенные на видео, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.
— Хрупкая девушка, возвращалась домой с работы и чудом проскочила мимо толпы дерущихся, вероятно пьяных мигрантов, — говорится в посте.
Как написал автор поста в группе, подобные инциденты происходят в микрорайоне регулярно.
В частности, похожая проблема была в начале мая. Новосибирские следователи начали поиск мужчины, которого избила толпа на Хилокской. Он получил множественные телесные повреждения.