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«Хрупкая девушка возвращалась — чудом проскочила»: полиция проверяет видео с массовой дракой на Хилокской

По словам автора поста, подобные инциденты происходят регулярно

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Инцидент попал на видео

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В Новосибирске полиция проверяет информацию о массовой драке в Хилокском микрорайоне. Сообщение об этом появилось в группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» во «ВКонтакте».

— Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Выявленная информация в сети интернет зарегистрирована. Ведутся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и лица, изображенные на видео, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО

— Хрупкая девушка, возвращалась домой с работы и чудом проскочила мимо толпы дерущихся, вероятно пьяных мигрантов, — говорится в посте.

Как написал автор поста в группе, подобные инциденты происходят в микрорайоне регулярно.

В частности, похожая проблема была в начале мая. Новосибирские следователи начали поиск мужчины, которого избила толпа на Хилокской. Он получил множественные телесные повреждения.

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