Живущие вместе. Как Хилокский жилмассив празднует Курбан-байрам — здесь продают барашков, а в патрули зовут дружинников

Курбан-байрам отмечают семьями, но для многих торговцев с рынка, для которых улица Малыгина раз в год становится чем-то средним между Бродвеем и восточным базаром, это удовольствие недоступно.



— Семья — дома, в Таджикистане. У нас там сегодня 43 градуса: звонил утром, рассказали, — говорит средних лет мужчина по имени Хабиб.

Он объясняет, что у жены хорошая работа и дома: она преподает английский язык, а у него здесь бизнес на рынке. Поэтому даже в Курбан-байрам пришлось обойтись телефонным разговором.