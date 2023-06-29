Живущие вместе. Как Хилокский жилмассив празднует Курбан-байрам — здесь продают барашков, а в патрули зовут дружинников

28 июня верующие мусульмане по всему миру отмечают один из самых главных религиозных праздников — Курбан-байрам. Фактически он начался поздно вечером во вторник,
Жертвы и жертвователи
Чтобы впустить верующих в мечеть, проезд на территорию Хилокского рынка открывают еще до
Может сложиться впечатление, что к празднику готовятся исключительно мужчины, но это только если смотреть на фото. По узкому проходу торопливо идет молодая женщина в платке и на подозрительно чистом русском просит подать:
— Дай вам бо... Аллах здоровья!
Есть подозрение, что сегодня не ее праздник, но подают девушке всё равно: давать милостыню бедным — тоже часть Курбан-байрама.
Остальные женщины сбились в кучку поодаль и на снимках вышли бы колоритно — среди них и светски разодетые красавицы средних лет с символическими кокетливыми платками, и покрытые молодые барышни, и даже одна женщина в парандже. Но не выходят.
— Не надо снимать, пожалуйста, — вежливо просит одна из них — уроженка Киргизии. — Вы лучше мужчин снимайте, а то муж не поймет и ругаться станет.
Ради мира в домах приходится жертвовать качеством фоторепортажа: портить людям отношения в праздник не хочется.
Курбан-байрам отмечают семьями, но для многих торговцев с рынка, для которых улица Малыгина раз в год становится чем-то средним между Бродвеем и восточным базаром, это удовольствие недоступно.
— Семья — дома, в Таджикистане. У нас там сегодня 43 градуса: звонил утром, рассказали, — говорит средних лет мужчина по имени Хабиб.
Он объясняет, что у жены хорошая работа и дома: она преподает английский язык, а у него здесь бизнес на рынке. Поэтому даже в Курбан-байрам пришлось обойтись телефонным разговором.
О смысле праздника рассказывать он сначала смущается, пытается отослать журналистов к «умным людям» в мечеть и, кажется, ждет какого-то подвоха. Но затем всё же решается и одухотворенно рассказывает, как пророк Ибрахим был готов принести горячо любимого сына в жертву, но Аллах оценил преданность и юноши, и его отца. Жертву заменили бараном.
— Раньше их рядом здесь резали иногда — но не на этой дороге, а у домов. Те, кто тут жил, — говорит молодой парень, который представляется Аликом, уточняя, что настоящее имя у него сложное и без ошибок его не написать. — Но давно. Сейчас такого не бывает, нет.
— А вы так делали?
— Нет, — решительно открещивается от публичных жертвоприношений он. — Мы-то всегда дома [делаем это], у моих родителей частный дом. Это кто недавно приехал, на рынке там торговать или, может, людей [автобусом] привез, еще не понимает, что к чему, тот и на улицах режет.
На Малыгина действительно тихо и достаточно чисто: нет ни пьяных, ни публично курящих (для этого заходят за киоски), ни тем более бараньей крови на асфальте. Может быть, дело в том, что на часах начало девятого утра, а может, в том, что сегодня верующие приносят еще одну жертву. Не богу, но добрососедству.
Старожилы
Если уйти во дворы, картина резко меняется. Там в зеленом сумраке переговариваются женщины, одетые по-европейски, — хилокские старожилы, которые стараются поддерживать чистоту и спокойную обстановку на улицах жилмассива.
— Я сразу хочу объяснить: дело не в нациях, не в религиях, с русскими я бы тоже боролась, — говорит местная жительница Жанна Олейникова. — Моя соседка приехала из Таджикистана, у нее высшее педагогическое образование плюс медицинское получила тут. Ну как к такому человек плохо относиться? Мы дружим с ней, наши дети дружат. Я не только уважаю ее, но и люблю. Я не люблю, когда люди свинячат.
— Мусульмане, не мусульмане... — горячо поддерживает ее соседка Любовь Андреевна. — Засранцами быть не надо!
Обе — местные активистки. Жанна общалась даже с главой СКР Александром Бастрыкиным: за последние годы Хилокский жилмассив пережил и бандитские разборки в стиле
— Но сказать, как в прошлом году, «у нас тут гетто, мы еле выживаем» уже нельзя. В прошлом году здесь на каждом газоне, на тротуарах были машины припаркованы, а сделать замечание нельзя, пошлют. Толпы, крики, к вечеру они начинали пить. Это последний год вокруг нашей улицы такой хороший резонанс, вот поэтому здесь сейчас и тихо.
В этот раз женщина пошла еще дальше: попросила о помощи в праздник Курбан-байрам полицейских, сотрудников ФСБ и даже дружинников, принадлежащих к различным организациям с громкими названиями.
— «Русская народная дружина», «Русская община», «Сорок сороков», — перечисляет Жанна. — Просто попросили их смотреть и контролировать, чтобы ничего громкого не происходило.
Дружинники уже собрались — здесь же, у школьного забора. Часть мужчин решительно отказывается фотографироваться, остальные со словами, что им здесь нечего бояться, выстраиваются перед объективом.
— Мы — русские, с нами бог! — провозглашает один из них.
— Я — татарка, со мной русские, — отшучивается Жанна.
Маленький черноволосый мальчик несет мимо нас к контейнерам два тяжелых пакета с мусором. Может быть, так кажется со стороны, но он очень, очень старается.
В 2022 году журналисты НГС побывали в маленьком ауле на границе России, узнали, как празднуют Курбан-байрам казахи, и поучаствовали в настоящем казахском застолье.