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«У нас по-прежнему массовые драки и нелегальная торговля»: жители Хилка позвали на экскурсию новосибирских властей

Люди утверждают, что ситуация не поменялась и после внимания главы СК РФ

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Внимание главы СКР к проблемам Хилка привлекли еще осенью 2022 года. Активисты утверждают, что вмешательство Александра Бастрыкина не возымело желаемых результатов

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Жители улицы Хилокской опубликовали открытое обращение к мэру Новосибирска Анатолию Локтю и губернатору Андрею Травникова.

Активисты утверждают, что копившиеся годами проблемы не решаются и после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина, в чем первых лиц города и региона пригласили убедиться лично.

— Сотни обращений во всевозможные инстанции, жалобы и заявления не принесли должного результата! На нашей улицы по-прежнему происходят массовые драки приезжих граждан, процветает нелегальная торговля на придомовых территориях и муниципальной земле, наши мусорные площадки каждый день, с раннего утра завалены гниющими овощами, фруктами и ящиками от клиентов Хилокского рынка, а также останками продуктивных животных, которых забивают для продажи, — говорится в обращении, опубликованном в паблике «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!».

Активисты подчеркнули, что не пытаются разжигать межнациональную рознь.

— Все наши претензии направлены только на тех граждан, которые нарушают закон, относятся без уважения к местному населению, нашей культуре и духовным ценностям, — говорится в обращении к мэру и губернатору, чье внимание авторы послания хотят привлечь.

В мае на улице Хилокской толпа избила мужчину. Отчет после появления информации в соцсетях потребовал глава СК России. Александр Бастрыкин уже неоднократно подвергал критике новосибирских подчиненных из-за ситуации вокруг Хилка.

ХилокХилокский районХилокский рынокАлександр Бастрыкин
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