«Барашек нужен, чтобы счастье было». Как празднуют Курбан-байрам в далеком ауле Сибири — репортаж с границы России

— Ну а как по-другому? В пандемию барашка резали и по соседям раздавали, в этом году надо стол накрывать, народ звать. Ну я же не буду так: зарезала, раздала мясо и сижу дома, когда все уже ходят друг к другу? Не буду! Ладно два года назад, теперь другое время. В каждый дом заходить надо. Хоть и режут в трех домах, накрыто будет везде, — рассказывает она о том, что будет в Карасарте завтра.



Сегодня, в поминальный день, баранов закалывали накануне, но тоже с соблюдением всех традиций. Традиции здесь вообще основа всего, к ним пытаются приучить подрастающее поколение, но с каждым годом это дается всё сложнее. Тем более сейчас, когда в школе больше не изучают казахский язык.

