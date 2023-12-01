Где деньги, мэр? Считаем, при каком градоначальнике Новосибирск был богаче всего — и на что они тратили бюджет

Соотнести доходы городского бюджета того времени с сегодняшними ценами будет непросто. Страна жила в условиях трехзначной инфляции, а в 1998 году прошла деноминация, которая убрала с купюр три нуля, что еще сильнее усложняет расчеты. В 1995 году на волне инфляции размер городского бюджета достиг 1,2 триллиона рублей. Но в долларовом эквиваленте это было всего около 267 миллионов долларов — то есть почти в четыре раза меньше, чем город заработал в 2022 году.

Максимальные доходы бюджета в абсолютных цифрах были достигнуты в 1997 году, когда в городскую кассу поступило порядка 2,5 триллиона рублей (около 432 миллионов долларов). Но случившийся годом позже финансовый кризис и последовавшая за ним резкая девальвация рубля опустили Новосибирск на финансовое дно. В 1998 году городской бюджет, подросший вроде бы в рублях, сжался до 103 миллионов долларов, а в 1999 году опустился до своего минимума в валютном выражении, составив менее 95 миллионов долларов. Это почти в десять раз меньше показателей этого года.