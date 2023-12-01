Где деньги, мэр? Считаем, при каком градоначальнике Новосибирск был богаче всего — и на что они тратили бюджет

Сколько существует Новосибирск, столько его жители недовольны работой градоначальников. И это, наверное, нормально. Но для объективности стоит сравнить руководителей городской администрации между собой, сосредоточившись на крупных инфраструктурных проектах, которые им удалось реализовать, а также вспомнив, сколько вообще в те годы у города было денег. Стоит, конечно, сразу оговориться, что часто заметные проекты в Новосибирске — не исключительно городские, а финансируются совместно из нескольких бюджетов. Подробнее — в материале Стаса Соколова.
Иван Индинок (1991–1993)
Первый в новейшей истории градоначальник пробыл на посту городской администрации совсем недолго. В 1993 году его уже повысили до главы областной администрации — после того, как президент Борис Ельцин уволил поддержавшего в 1993 году Верховный Совет Виталия Муху.
Времена Индинку достались такие, что было особенно не до крупных инфраструктурных проектов. Тем не менее при нём были введены две станции метро: «Гагаринская» и «Заельцовская». Найти данные по размеру собственных доходов и расходов города в этот период не удалось. Но и в целом бюджетная система страны тогда только-только формировалась.
Виктор Толоконский (1996–2000)
Первый в новейшей истории градоначальник, который оттрубил свой срок от звонка до звонка и через выборы ушел на повышение. Именно в должности губернатора он сделал в историю региона наибольший вклад.
Но и в бытность мэром Толоконский успел оставить след на карте города. Именно при нем появился так называемый ВИНАПовский мост — продолжение Советского шоссе с мостовым переходом через железнодорожные пути, соединивший его с улицей Мира. До появления этой дороги на Затулинку можно было попасть только через улицу Сибиряков-Гвардейцев. На открытии этого сооружения он даже в шутку заметил, обращаясь к руководителю и крупнейшему частному акционеру компании ВИНАП Юрию Верясову, что мост — подарок города на юбилей предприятия. В те времена ВИНАП был одним из крупнейших налогоплательщиков и действительно мог заслуживать таких реверансов от властей.
Соотнести доходы городского бюджета того времени с сегодняшними ценами будет непросто. Страна жила в условиях трехзначной инфляции, а в 1998 году прошла деноминация, которая убрала с купюр три нуля, что еще сильнее усложняет расчеты. В 1995 году на волне инфляции размер городского бюджета достиг 1,2 триллиона рублей. Но в долларовом эквиваленте это было всего около 267 миллионов долларов — то есть почти в четыре раза меньше, чем город заработал в 2022 году.
Максимальные доходы бюджета в абсолютных цифрах были достигнуты в 1997 году, когда в городскую кассу поступило порядка 2,5 триллиона рублей (около 432 миллионов долларов). Но случившийся годом позже финансовый кризис и последовавшая за ним резкая девальвация рубля опустили Новосибирск на финансовое дно. В 1998 году городской бюджет, подросший вроде бы в рублях, сжался до 103 миллионов долларов, а в 1999 году опустился до своего минимума в валютном выражении, составив менее 95 миллионов долларов. Это почти в десять раз меньше показателей этого года.
Владимир Городецкий (2000–2014)
Самый долгоиграющий пока мэр, который попал на этот пост не столько по причине собственных амбиций, сколько в результате стечения обстоятельств. Начало его правления было несколько омрачено убийством двух подряд вице-мэров, курировавших Гусинобродский вещевой рынок
Главным достижением Владимира Городецкого в части транспортной инфраструктуры можно считать появление в Новосибирске ещё двух станций метро, «Золотой Нивы» и «Березовой рощи». Строительство сопровождалось скандалами, «Золотую Ниву» даже закрывали из-за недоделок после торжественного открытия, но сегодня обе станции работают.
Время Городецкого совпало с бумом инвестиционной активности — прежде всего в сфере коммерческой недвижимости. Именно в этот период в Новосибирске построили львиную долю работающих ныне торгово-развлекательных комплексов и гипермаркетов. Новые объекты заставили строить транспортные развязки — точнее, власти смогли заставить владельцев торговых центров сделать это. Свой вклад внес и сам город: одна из таких несложных развязок была возведена на Южной площади (теперь это площадь Будагова). Сооружение, стоившее около 2,5 миллиарда рублей, получило в народе прозвище «горб Городецкого» и решить проблему пробок не смогло. Но зато теперь с возведением эстакады четвертого моста над развязкой в Новосибирске появится место с движением автомобилей в разные стороны аж на трех уровнях.
Не очень оправдал ожидания и главный проект эпохи Городецкого — Бугринский мост через Обь. Ради его строительство была снесена широкая полоса частного сектора, а само строительство обошлось в 15 миллиардов рублей, но вот свою основную задачу — спасти город от пробок на существующих мостах — Бугринский так и не выполнил.
Что касается бюджетных доходов, то время Городецкого стало периодом стабильного роста. Стартовав с 4,7 миллиарда рублей в 2001 году, доходы новосибирского бюджета смогли в 2013 году перевалить за 39 миллиардов рублей. Росли они и в долларовом исчислении, достигнув в 2008 году уровня в 1,2 миллиарда. Очередной финансовый кризис заставил их опять на время просесть, но ситуация выправилась довольно быстро, и в 2013 году новосибирский бюджет получил рекордные в новой истории 1,214 миллиарда долларов доходов.
Анатолий Локоть (с 2014)
Оценивать заслуги города в серьезных инфраструктурных проектах при Локте стало ещё сложнее. Система распределения доходов между разными уровнями бюджетов в России в целом за последние восемь лет сильно сместилась в сторону субъектов федерации. Даже собранные в городе налоги мэрия получает из областного бюджета. Так что от неё сегодня можно ждать разве что более активного лоббирования интересов города и эффективного использования полученных ресурсов. Говорить о том, что мэр (какова бы ни была его фамилия) что-то «построил» в нынешней системе межбюджетных отношений, не вполне корректно.
В историю города Локоть войдёт, скорее всего, проектами по реконструкции общественных пространств. Именно при нем свой нынешний вид приобрела Михайловская набережная, проектирование и строительство которой обошлись более чем в 140 миллионов рублей. Большую часть, порядка 90 миллионов рублей, выделили из федерального бюджета, ещё 49 миллионов дала область. Проект вызвал поначалу некоторый скептицизм у части горожан, но его детали довольно быстро стали излюбленными объектами для фотографий и селфи у жителей города. Не говоря уже о том, чтобы просто проводить там время, когда позволяет погода.
Был проведён капитальный ремонт в сквере Славы, где довольно новый асфальт заменили на плитку, а действительно старые детские городки — на современные, с мягким покрытием. Большой парк разбили и рядом с новым ЛДС. Появился поющий фонтан в Центральном парке, а сейчас горожане ждут окончания реконструкции Первомайского сквера, которая подзатянулась. Кроме крупных парков в центре, город пополнился целым рядом пространств на окраинах: один из таких примеров — строительство парка «Каменка» в Дзержинском районе.
Что касается дорожной инфраструктуры, то стоит отметить, прежде всего, часть улицы Георгия Колонды, которая должна была связать жителей удалённых Родников и Снегирей с центром. Затея пока удалась лишь частично.
Главная завершившаяся стойка времен Локтя — это, наверное, новый ЛДС, строительство которого обошлось в 16 миллиардов рублей (начинали с суммы в 3 миллиарда, но бюджет неоднократно пришлось увеличивать) и вызвало много споров и несколько уголовных дел. Тем не менее здание было достроено и начало работать, и теперь на просторной парковке спортивного комплекса в дни игр бывает невозможно найти место. Радость по поводу появления в городе новой ледовой арены несколько омрачается только тем, что запланированная здесь ещё в 80-х станция метро «Спортивная», которая уже обошлась в 3 миллиарда рублей, до сих пор так и не сдана.
Самым масштабным проектом эпохи Локтя стало строительство четвёртого моста через Обь. Стоимость его уже приблизилась к 45 миллиардам рублей, причём есть основания полагать, что это не окончательная смета. Так уж вышло, что четвертый мост тоже связан в сознании народных масс с Локтем, хотя само решение о строительстве и концепция проекта утверждались еще при Городецком. И есть основания опасаться, что открывать этот объект пригласят уже другого руководителя городской администрации.
С бюджетными доходами в последние девять лет у Новосибирска было всё не слишком хорошо. В 2014 году они просели даже в рублёвом выражении и превысили уровень 2013 года только в 2019 году. Самые большие поступления в рублях планировались в этом году. В долларовом эквиваленте сумма оказалась самой крупной в 2022 году — сработало укрепление рубля.
Тем, кто к доходам городского или областного бюджетов относится философски (всё равно не свои), могут быть интересны советы экспертов по поводу возможного подорожания тех или иных товаров. Их, по крайней мере, можно попытаться купить заранее по старой цене.