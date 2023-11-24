Купите, пока не поздно: экономисты рассказали, что подорожает к Новому году

Во сколько точно обойдется оливье в этом году, мы узнаем только в конце 2023 года — именно в это время Росстат подсчитывает стоимость традиционных новогодних салатов, ответили нам в ведомстве. Однако уже сейчас можно сказать, что он станет дороже. Всего за неделю с 14 по 20 ноября цена на два главных ингредиента оливье выросла: куриные яйца стали дороже на 4,5%, а огурцы — на 7%.



То, что уже скоро за привычный новогодний стол придется отдать больше денег, нам подтвердил экономист Константин Селянин.

