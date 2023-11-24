Купите, пока не поздно: экономисты рассказали, что подорожает к Новому году

Новый год — это не только новая жизнь и новые надежды, но и сильный удар по кошельку. Стоит подумать и о праздничном столе, и о подарках членам семьи. Мы спросили у экономистов, вырастут ли цены перед самим праздником и можно ли выиграть в деньгах, купив всё необходимое уже сейчас.
Цены растут каждый год
Как показывает статистика, каждый год новогоднее застолье обходится россиянам всё дороже. Нагляднее всего это демонстрирует цена на самое новогоднее блюдо — салат оливье. По данным Росстата, за 10 лет цена на него выросла более, чем в два раза. Особенно сильно стоимость подскочила в 2021 году.
Во сколько точно обойдется оливье в этом году, мы узнаем только в конце 2023 года — именно в это время Росстат подсчитывает стоимость традиционных новогодних салатов, ответили нам в ведомстве. Однако уже сейчас можно сказать, что он станет дороже. Всего за неделю с 14 по 20 ноября цена на два главных ингредиента оливье выросла: куриные яйца стали дороже на 4,5%, а огурцы — на 7%.
То, что уже скоро за привычный новогодний стол придется отдать больше денег, нам подтвердил экономист Константин Селянин.
— Есть те товары, которые дорожают каждый год: то, что относится к новогоднему столу — красная икра, рыба, простые продукты. Сегодня уже говорят о сезонном подорожании курицы и яиц. В этом нет ничего удивительного, увеличивается спрос, а продавцы хотят заработать, — отметил экономист.
Константин Селянин, независимый финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Получил математическое, юридическое и экономическое высшее образование. В разные годы занимал руководящие посты в инвестиционных компаниях «Аккорд-Инвест», «Тройка Диалог» и др.
На то, что в этом году резко выросла цена на курицу, обратили внимание даже в Кремле. В конце октября Владимир Путин обратился к главе Минсельхоза с вопросом, почему за год мясо птицы выросло больше, чем на 27%. И хотя в ведомстве ответили, что производители «уже начали понижать цену на курятину», по факту она продолжает ползти вверх. Источник, знакомый с ситуацией на рынке, рассказывал корреспондентам издания NGS.RU, что некоторые предприниматели намеренно завышают цены к праздникам.
— Есть информация, что к Новому году некоторые бизнесмены хотят нагнать искусственный ажиотаж. Вместо того чтобы увеличить производство, наши барыги решили поднять цены, — заявил источник, попросивший не раскрывать его имя. — Цена яйца к середине декабря будет порядка 140–145 рублей за десяток — так будет стоить самое дешевое яйцо.
Электроника в подарок по завышенной цене
В этот Новый год заплатить больше придется не только за праздничный стол — вырастет в цене и импортная электроника. Как объяснил нам Константин Селянин, причина роста цен — недавний высокий курс рубля.
— В этом году рост цен коснется всех импортных товаров, в первую очередь гаджетов — импортеру требуется
В сети магазинов «Дискомания» нам рассказали, что из-за скачков курса валют цены на электронику ведут себя нестабильно — она теряет в стоимости, пока идет от экспортера до магазинной полки. Те же игровые консоли за время транспортировки заметно дешевеют, и ритейлер рискует упустить выгоду.
— Бывает, что покупаешь [игровую консоль] по одному курсу, а пока идет, приходит уже по-другому, — рассказали нам представители магазина.
В итоге получается, что, продавая товар по старой цене, магазин выходит в ноль или даже в минус. В «Дискомании» добавили, что перед Новым годом спрос на игровые консоли действительно возрастает, а цены из-за курса иногда приходится корректировать, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Нужно ли бежать в магазины уже сейчас
По мнению Константина Селянина, спешить за всеми продуктами к новогоднему столу в конце ноября преждевременно — как минимум потому, что некоторые из них не доживут до боя курантов.
— Очевидно, что скоропортящиеся продукты брать рано. Можно заранее взять несколько банок красной икры и лучше поторопиться с покупкой гаджетов на подарки, — советует Константин Селянин.
Посоветовал купить некоторые продукты заранее также экономист Георгий Остапкович — если бюджет семьи это позволяет.
— Покупать ли продукты заранее или нет — здесь всё зависит от дохода человека, — отметил Георгий Остапкович. — Если бюджет ограничен, то некоторые продукты с долгим сроком хранения можно купить заранее, например, икру, зеленый горошек или маринованные грибы.
Георгий Остапкович, экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Закончил Московский экономико-статистический институт по специальности «статистика».
По мнению экономистов, бюджет семьи — основной фактор, по которому люди решают, стоит ли закупаться продуктами и подарками заранее. Константин Селянин считает, что далеко не все могут себе это позволить.
— Проблема в том, что у большинства россиян нет такой возможности: по соцопросам, 80% жителей России живут от зарплаты до зарплаты и им хватает только на покупку необходимых прямо сейчас продуктов, — констатирует экономист.
Георгий Остапкович добавил, что люди уже адаптировались к меняющимся ценам и организуют себе новогодний стол, исходя из своих возможностей.
— Люди всё равно оптимизируют новогоднюю корзину под свои затраты — сделают не трех-, а двухлитровую кастрюлю оливье, — отметил Георгий Остапкович.
В заключение экономист дал небольшой совет тем, кто решит закупать продукты за несколько дней до Нового года — продукты стоит брать не в маленьких магазинах, а в крупных сетевых гипермаркетах.
— Последняя неделя перед Новым годом дает магазину товарооборот, равный месячному, — рассказал Георгий Остапкович. — Большие магазины в это время живут за счет более быстрого оборота продукции, а не высоких цен.