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Купите, пока не поздно: экономисты рассказали, что подорожает к Новому году

Еще есть шанс сэкономить на приближающемся празднике

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Купив продукты заранее, вы не только спасете себя от предновогодней суеты, но и сэкономите

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Новый год — это не только новая жизнь и новые надежды, но и сильный удар по кошельку. Стоит подумать и о праздничном столе, и о подарках членам семьи. Мы спросили у экономистов, вырастут ли цены перед самим праздником и можно ли выиграть в деньгах, купив всё необходимое уже сейчас.

Цены растут каждый год

Как показывает статистика, каждый год новогоднее застолье обходится россиянам всё дороже. Нагляднее всего это демонстрирует цена на самое новогоднее блюдо — салат оливье. По данным Росстата, за 10 лет цена на него выросла более, чем в два раза. Особенно сильно стоимость подскочила в 2021 году.

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Во сколько точно обойдется оливье в этом году, мы узнаем только в конце 2023 года — именно в это время Росстат подсчитывает стоимость традиционных новогодних салатов, ответили нам в ведомстве. Однако уже сейчас можно сказать, что он станет дороже. Всего за неделю с 14 по 20 ноября цена на два главных ингредиента оливье выросла: куриные яйца стали дороже на 4,5%, а огурцы — на 7%.

То, что уже скоро за привычный новогодний стол придется отдать больше денег, нам подтвердил экономист Константин Селянин.

— Есть те товары, которые дорожают каждый год: то, что относится к новогоднему столу — красная икра, рыба, простые продукты. Сегодня уже говорят о сезонном подорожании курицы и яиц. В этом нет ничего удивительного, увеличивается спрос, а продавцы хотят заработать, — отметил экономист.

Константин Селянин, независимый финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Получил математическое, юридическое и экономическое высшее образование. В разные годы занимал руководящие посты в инвестиционных компаниях «Аккорд-Инвест», «Тройка Диалог» и др.

На то, что в этом году резко выросла цена на курицу, обратили внимание даже в Кремле. В конце октября Владимир Путин обратился к главе Минсельхоза с вопросом, почему за год мясо птицы выросло больше, чем на 27%. И хотя в ведомстве ответили, что производители «уже начали понижать цену на курятину», по факту она продолжает ползти вверх. Источник, знакомый с ситуацией на рынке, рассказывал корреспондентам издания NGS.RU, что некоторые предприниматели намеренно завышают цены к праздникам.

— Есть информация, что к Новому году некоторые бизнесмены хотят нагнать искусственный ажиотаж. Вместо того чтобы увеличить производство, наши барыги решили поднять цены, — заявил источник, попросивший не раскрывать его имя. — Цена яйца к середине декабря будет порядка 140–145 рублей за десяток — так будет стоить самое дешевое яйцо.

Электроника в подарок по завышенной цене

В этот Новый год заплатить больше придется не только за праздничный стол — вырастет в цене и импортная электроника. Как объяснил нам Константин Селянин, причина роста цен — недавний высокий курс рубля.

— В этом году рост цен коснется всех импортных товаров, в первую очередь гаджетов — импортеру требуется 2–3 месяца, чтобы доставить товар, а это значит, что закупая его на Новый год, он покупал его по максимальному курсу по 100 рублей за доллар, — объяснил Константин Селянин. — Так что даже если сейчас рубль укрепился, продавать технику будут по старому курсу. Это касается телефонов, планшетов, бытовой техники. На всех импортных товарах скажется осенний скачок цен.

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В сети магазинов «Дискомания» нам рассказали, что из-за скачков курса валют цены на электронику ведут себя нестабильно — она теряет в стоимости, пока идет от экспортера до магазинной полки. Те же игровые консоли за время транспортировки заметно дешевеют, и ритейлер рискует упустить выгоду.

— Бывает, что покупаешь [игровую консоль] по одному курсу, а пока идет, приходит уже по-другому, — рассказали нам представители магазина.

В итоге получается, что, продавая товар по старой цене, магазин выходит в ноль или даже в минус. В «Дискомании» добавили, что перед Новым годом спрос на игровые консоли действительно возрастает, а цены из-за курса иногда приходится корректировать, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Нужно ли бежать в магазины уже сейчас

По мнению Константина Селянина, спешить за всеми продуктами к новогоднему столу в конце ноября преждевременно — как минимум потому, что некоторые из них не доживут до боя курантов.

— Очевидно, что скоропортящиеся продукты брать рано. Можно заранее взять несколько банок красной икры и лучше поторопиться с покупкой гаджетов на подарки, — советует Константин Селянин.

Посоветовал купить некоторые продукты заранее также экономист Георгий Остапкович — если бюджет семьи это позволяет.

— Покупать ли продукты заранее или нет — здесь всё зависит от дохода человека, — отметил Георгий Остапкович. — Если бюджет ограничен, то некоторые продукты с долгим сроком хранения можно купить заранее, например, икру, зеленый горошек или маринованные грибы.

Георгий Остапкович, экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Закончил Московский экономико-статистический институт по специальности «статистика».

По мнению экономистов, бюджет семьи — основной фактор, по которому люди решают, стоит ли закупаться продуктами и подарками заранее. Константин Селянин считает, что далеко не все могут себе это позволить.

— Проблема в том, что у большинства россиян нет такой возможности: по соцопросам, 80% жителей России живут от зарплаты до зарплаты и им хватает только на покупку необходимых прямо сейчас продуктов, — констатирует экономист.

Георгий Остапкович добавил, что люди уже адаптировались к меняющимся ценам и организуют себе новогодний стол, исходя из своих возможностей.

— Люди всё равно оптимизируют новогоднюю корзину под свои затраты — сделают не трех-, а двухлитровую кастрюлю оливье, — отметил Георгий Остапкович.

В заключение экономист дал небольшой совет тем, кто решит закупать продукты за несколько дней до Нового года — продукты стоит брать не в маленьких магазинах, а в крупных сетевых гипермаркетах.

— Последняя неделя перед Новым годом дает магазину товарооборот, равный месячному, — рассказал Георгий Остапкович. — Большие магазины в это время живут за счет более быстрого оборота продукции, а не высоких цен.

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