«Сказали, сядь и сиди на месте ровно. У вас нет земли и дома не числятся». Как живут сотни людей в забытом городке Минобороны

«Части нет и жизни нет»

— У нас было вообще хорошо! Молодые военные приходили служить в часть, получали звания повыше. Потом финансирование стали урезать, и военные стали уезжать. Кто-то получал квартиры.



— А сейчас живем без газа, без всего. На плитках варим. Жаловались везде, а толку? Телевидение приедет, сфотографирует и уедет.



— Мы сидим в данный момент без горячей воды. В трех подъездах есть, а у нас нет! А теперь части нет и жизни нет. В основном все блага были для военных.



— А я однажды подходила насчет приватизации квартиры. Мне сказали: «Сядь и сиди на месте ровно. У вас нет земли, и дома не числятся».

