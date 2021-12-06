США показали снимки Новосибирска, сделанные шпионскими спутниками в 60–70-х. Что на них интересного?

Мы уже рассматривали карту Новосибирска 1965 года со шпионских спутников США. Недавно на сайте spymaps.space опубликовали космические снимки Новосибирска 1979 года с американского спутника KH-9 Hexagon. Координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев сравнил архивные карты Новосибирска 1965 и 1979 годов. Как изменился город, смотрите в авторской колонке.

На сайте spymaps.space выложены старые снимки Новосибирска и ряда других городов России со спутников США, которые снимали наш город для военных целей. Как описывают создатели сайта, снимки рассекречивались порциями в 1996, 2002 и 2013 годах.