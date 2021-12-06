США показали снимки Новосибирска, сделанные шпионскими спутниками в 60–70-х. Что на них интересного?

Мы уже рассматривали карту Новосибирска 1965 года со шпионских спутников США. Недавно на сайте spymaps.space опубликовали космические снимки Новосибирска 1979 года с американского спутника KH-9 Hexagon. Координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев сравнил архивные карты Новосибирска 1965 и 1979 годов. Как изменился город, смотрите в авторской колонке.
На сайте spymaps.space выложены старые снимки Новосибирска и ряда других городов России со спутников США, которые снимали наш город для военных целей. Как описывают создатели сайта, снимки рассекречивались порциями в 1996, 2002 и 2013 годах.
В марте этого года на сайте уже публиковали снимки города 1965 года. За 14 лет город сильно изменился! Глубокий лог в центре города, в котором течет река Каменка, и прилегающие овраги исчезают. Реку до улицы Фрунзе берут в коллектор, частные дома по берегам реки расселяют, пойму реки замывают песком со дна Оби. Уже построены или строятся театр «Глобус», цирк, здание Облсовета.
На Левом берегу в обычном парке появляется Монумент Славы, а на площади Маркса идет строительство ГУМа и гостиницы «Турист».
Уже действует Димитровский мост, но он еще не соединен с центром знаменитым туннелем. Проспект Димитрова еще не построен, но Вокзальная магистраль уже соединила «Новосибирск Главный» и площадь Ленина. На площади стоит новая статуя Ленина с массовкой.
Панельные районы в центре и от центра идут в наступление на деревянные индивидуальные дома.
Но уже в это время, как бы признавая свое поражение, начинается строительство микрорайонов на окраинах «с нуля». «Затулинский», «Волочаевский», «Золотая Нива».
На болотах возникают Троллейный, Западный и Юго-Западный жилмассивы. От хаотичной частной застройки место бережет рельеф, но под высотную застройку город щедро отсыпает / намывает территории песком.
На снимках видно, как исчезают озера на остановке «Озерная» и растет Юго-западный котлован. Зеленые зоны тогда тоже вырубали — на площади Кондратюка в 60-е еще был большой сквер, который исчез после строительства кольца и развязки. Ждем снимков конца 80-х и 90-х. Самые ранние снимки в Google Earth доступны с 2000 года в очень плохом качестве. Заграница нам поможет?!
Что еще почитать о застройке Новосибирска?
В Левобережье построили автостоянку, а она превратилась в супермаркет с алкогольными магазинами. Это хитрая схема.
На месте хоккейной коробки у площади Ленина предложили построить магазин.
Аэропорт и «Синар» решили застроить высотками, а денег на школы и сады нет. Рассказываем, где их взять.
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