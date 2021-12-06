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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
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США показали снимки Новосибирска, сделанные шпионскими спутниками в 60–70-х. Что на них интересного?

Общественник Михаил Рязанцев сравнил архивные карты и показал, что произошло с городом за 14 лет

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Узнали место на карте еще молодого Новосибирска?

Узнали место на карте еще молодого Новосибирска?

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Мы уже рассматривали карту Новосибирска 1965 года со шпионских спутников США. Недавно на сайте spymaps.space опубликовали космические снимки Новосибирска 1979 года с американского спутника KH-9 Hexagon. Координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев сравнил архивные карты Новосибирска 1965 и 1979 годов. Как изменился город, смотрите в авторской колонке.

На сайте spymaps.space выложены старые снимки Новосибирска и ряда других городов России со спутников США, которые снимали наш город для военных целей. Как описывают создатели сайта, снимки рассекречивались порциями в 1996, 2002 и 2013 годах.

В марте этого года на сайте уже публиковали снимки города 1965 года. За 14 лет город сильно изменился! Глубокий лог в центре города, в котором течет река Каменка, и прилегающие овраги исчезают. Реку до улицы Фрунзе берут в коллектор, частные дома по берегам реки расселяют, пойму реки замывают песком со дна Оби. Уже построены или строятся театр «Глобус», цирк, здание Облсовета.

Самое узнаваемое место Новосибирска, Оперный театр, выделяется на обеих картах

Самое узнаваемое место Новосибирска, Оперный театр, выделяется на обеих картах

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На Левом берегу в обычном парке появляется Монумент Славы, а на площади Маркса идет строительство ГУМа и гостиницы «Турист».

Можно посмотреть, как менялся Монумент Славы и его окрестности

Можно посмотреть, как менялся Монумент Славы и его окрестности

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Уже действует Димитровский мост, но он еще не соединен с центром знаменитым туннелем. Проспект Димитрова еще не построен, но Вокзальная магистраль уже соединила «Новосибирск Главный» и площадь Ленина. На площади стоит новая статуя Ленина с массовкой.

На карте слева Димитровского моста еще нет, а на карте справа он еще не соединен с центром туннелем

На карте слева Димитровского моста еще нет, а на карте справа он еще не соединен с центром туннелем

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Панельные районы в центре и от центра идут в наступление на деревянные индивидуальные дома.

На фото отмечены дома, современный адрес которых — улица Челюскинцев, 15/1

На фото отмечены дома, современный адрес которых — улица Челюскинцев, 15/1

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Но уже в это время, как бы признавая свое поражение, начинается строительство микрорайонов на окраинах «с нуля». «Затулинский», «Волочаевский», «Золотая Нива».

А Затулинку узнали?

А Затулинку узнали?

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На болотах возникают Троллейный, Западный и Юго-Западный жилмассивы. От хаотичной частной застройки место бережет рельеф, но под высотную застройку город щедро отсыпает / намывает территории песком.

Троллейный жилмассив и его болота

Троллейный жилмассив и его болота

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На снимках видно, как исчезают озера на остановке «Озерная» и растет Юго-западный котлован. Зеленые зоны тогда тоже вырубали — на площади Кондратюка в 60-е еще был большой сквер, который исчез после строительства кольца и развязки. Ждем снимков конца 80-х и 90-х. Самые ранние снимки в Google Earth доступны с 2000 года в очень плохом качестве. Заграница нам поможет?!

Что еще почитать о застройке Новосибирска?

В Левобережье построили автостоянку, а она превратилась в супермаркет с алкогольными магазинами. Это хитрая схема.

На месте хоккейной коробки у площади Ленина предложили построить магазин.

Аэропорт и «Синар» решили застроить высотками, а денег на школы и сады нет. Рассказываем, где их взять.

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картыстарый Новосибирскархивная фотография
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