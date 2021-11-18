В Левобережье построили автостоянку, а она превратилась в супермаркет с алкогольными магазинами. Это хитрая схема

В Новосибирске автостоянка превратилась в супермаркет
На улице 9-й Гвардейской дивизии обнаружен супермаркет, который расположился в здании крытой автостоянки. Изначально это здание строилось и сдавалось в эксплуатацию как автостоянка, но потом преобразовалось в магазин. Странный объект нашел координатор движения «Искалеченный Новосибирск», общественник Михаил Рязанцев. Он изучил превращение стоянки в магазин и предположил: это одна из схем легализации объекта, который изначально строить было нельзя. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал владельцев автостоянки и узнал, для чего они поменяли назначение построенного объекта.
Превращение автостоянки в супермаркет
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск», общественник Михаил Рязанцев обнаружил в Ленинском районе на Юго-Западном жилмассиве странное здание по адресу: улица
Как выяснил Рязанцев, компания ООО «Рантье» в 2019 году взяла земельный участок 54:35:053610:780 площадью 4200 квадратных метров в аренду и получила разрешение на застройку. Летом 2020 года здесь построили и ввели в эксплуатацию автостоянку. А весной 2021 года в здании появились аптека, магазин розничной сети «Светофор» и несколько магазинов по продаже алкоголя.
Рязанцев говорит, что назначение этого земельного участка нельзя было поменять с автостоянки на магазин без проведения общественных слушаний. Но их не было. В мэрии же на запрос общественника ответили, что изначальное зонирование участка было иным и предполагало такую смену без общественных слушаний.
— У меня другая информация: я смотрел карту зонирования до того, как приняли новые правила землепользования и застройки. Но в любом случае суть тут еще в том, что они («Рантье». — Прим. ред.) разделили участок на два разных: один — под магазин, а другой — под стоянку. Но один без другого не работает, вот ведь в чем дело. Магазин не может существовать без автостоянки. Если бы там изначально была зона, на которой разрешено строить и стоянки, и магазины, как говорит мэрия, то смысл делить эту территорию на два независимых участка пропадает, — замечает Михаил Рязанцев.
Общий участок 54:35:053610:780 застройщик разделил на два независимых: 921 и 922. Участок под номером 921 расположен непосредственно под построенным зданием, а второй — вокруг него, где, собственно, сейчас находится парковка.
— В любом случае возникает вопрос: как они разделили земельный участок, оставив магазин без стоянок? Вот представьте, «Рантье» продает один участок [с магазином] другому собственнику — это же другой объект. И как новый собственник будет эксплуатировать магазин без этого участка — без стоянок? Да никак, — рассуждает общественник.
На вопрос: для чего это могло потребоваться застройщику, Михаил Рязанцев считает, что разделение сделано, чтобы узаконить неразрешенное изменение автостоянки в магазин.
— Мне это напомнило историю с ГУМом. Перед ним есть стоянка: между «Подсолнухами» и ГУМом. Так вот, когда продавали ГУМ, его владельцы разделили земельный участок на два: один — под ГУМом, а второй — отдельно. И стоянку они продали под застройку. То есть у ГУМа теперь нет ни одного своего стояночного места на территории, а стоянка, которая перед ним, типа ГУМу принадлежащая, продана под застройку. И там хотят строить еще какой-то объект. Здесь, получается, то же самое происходит: магазин — отдельно, стоянка — отдельно. Но эта история с ГУМом всё же другого масштаба: участок в центре Маркса большой и так далее… А тут участок неликвидный. Но почему-то так они сделали. Мне кажется, они просто его так криво узаконили, — предполагает Рязанцев.
Что говорят в «Рантье»
Корреспондент НГС дозвонился до ООО «Раньте» и поговорил с одним из учредителей этой фирмы — Александром Мальцевым. Система «Контур.Фокус» сообщает, что ему принадлежит треть компании и он является директором «Рантье».
— Всё происходило на законных основаниях. Более подробных комментариев я не считаю нужным давать… Общественные слушания [по реконструкции] — это когда участок является муниципальным. Когда участок в собственности, это уже собственники решают о необходимости реконструкции [из автостоянки в магазин], — пояснил Александр Мальцев.
В ответ Михаил Рязанцев заметил, что это неверно: общественные слушания по реконструкции объекта зависят не от формы собственности участка, а от назначения зоны земельного участка.
Рассуждая о дальнейшей судьбе разделенного участка, Мальцев ушел от четкого ответа, для чего это было сделано, и внезапно выдал оригинальную версию: чтобы магазин функционировал правильно.
— Что касается разделения участка, это так было необходимо сделать. Там к магазину есть заезд. Участок, который находится вокруг него, является автостоянкой, эту функцию он и выполняет. Для правильного функционирования здания необходима автостоянка, поэтому ее и выделили. Участок продавать мы не собираемся. Да и смысл его покупать? Там, получается, есть зона отчуждения от трамвайной линии. От трамвайной линии на расстоянии двадцати метров там ничего строить нельзя. И как раз зона автостоянки попадает в зону отчуждения, — сообщил учредитель и директор компании «Рантье».
По словам Александра Мальцева, реконструкцию здания крытой автостоянки в супермаркет им разрешили в мэрии Новосибирска.
Что известно про застройщика
Как сообщает «Контур.Фокус», ООО «Рантье» с одним сотрудником зарегистрировано в марте 2017 года. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Александру Валерьевичу Мальцеву принадлежит 33,3% юридического лица, второй собственник «Рантье» — Олег Бакланов. Ничем особенным эта компания не известна.
Мальцев и Бакланов на таких же условиях делят строительную фирму «Интерстрой». Тоже ничем не приметную и которую не стоит путать с другим «ИнтерСтроем», что построил ЖК «Белые Росы». Этот «ИнтерСтрой» пишется по-другому, и учредители у него совсем другие.
У Мальцева и Бакланова есть еще находящийся с февраля 2021 года в банкротстве «Интерстрой Инвест» (фирма образована в 2016 году, в ней у Мальцева чуть более 58% компании, а у Бакланова — около 42%) и еще один «Интерстрой Инвест», образованный в 2017 году. Второй ООО «Интерстрой Инвест» Александр Мальцев и Олег Бакланов делят на троих с Натальей Комагорцевой.
Никакой особой информации об этих учредителях в интернете найти не удалось. Но вот другой партнер по бизнесу Мальцева и Бакланова в последнее время в СМИ появлялся часто. В двух других юридических лицах, помимо обозначенных Мальцева и Бакланова, фигурирует Николай Башкеев.
В ООО «Инвестиционно-строительная компания "Развитие строительных технологий"» Башкеев является гендиректором, и ему принадлежит около 76% компании. Примерно по 8% в этой фирме у Александра Мальцева, Олега Бакланова и Сергея Комагорцева. А в ООО «Инком-Проект» у Николая Башкеева 45%, а у Александра Мальцева — 10%. Оставшиеся 45% принадлежат Антону Сошкину.
Николай Башкеев вместе с отцом Владимиром Башкеевым в последнее время обсуждались в СМИ как фигуранты громкого дела о хищении бюджетных денег. По версии следствия, компания Башкеевых ПСК «Развитие» строила станции водоочистки в рабочем поселке Колывань и похитила на этом 47 миллионов рублей из выделенных на строительство 100 миллионов. Обвиняемые, как пишет «Прецедент», с самого начала отрицали свою вину, доказывая, что оборудование смонтировано и работает согласно контракту. Областной суд удовлетворил апелляционную жалобу Владимира и Николая Башкеевых на решение суда первой инстанции и отправил дело в Центральный суд на новое рассмотрение.
Также Николай Башкеев в марте 2019 года требовал банкротства новосибирского аквапарка. В своем Instagram Николай Башкеев пишет, что он КМС по плаванию и жиму лежа и «борец с оборотнями в погонах».
Про Александра Валерьевича Мальцева удалось обнаружить в интернете только, что его полный тезка фигурирует в списке кандидатов в присяжные заседатели по Дзержинскому району на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года. Документ этот выложен на сайте мэрии Новосибирска.
Что говорят в мэрии
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию, но к моменту публикации материала ответ от городских властей редакция не получила.
Михаил Рязанцев ранее тоже отправлял запросы в мэрию и получил ответы из разных департаментов. Один из ответов общественнику пришел 28 октября 2021 года.
— Застройщик ООО «Рантье» 8 октября, 28 октября и 19 ноября 2020 года обращался в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска с заявлением о выдаче разрешения на реконструкцию объекта капитального строительства автостоянки закрытого типа в здание магазина, по результатам рассмотрения которых застройщику было отказано в выдаче разрешения на реконструкцию уведомлениями от 14 октября, 3 ноября и 25 ноября, — сообщала Рязанцеву в одном из ответов исполняющая обязанности начальника управления Елена Позднякова. Копия документа имеется в распоряжении редакции.
Хитрой схемой по превращению одних объектов в другие новосибирские застройщики пользуются регулярно: если что-то нельзя строить на конкретном земельном участке, то сначала строится, что разрешено, а потом переделывается в нужный объект. В декабре 2020 года НГС рассказал, как строящийся детский центр превратился сначала в автостоянку, а потом в магазин. Всё это случилось с разрешения мэра, несмотря на протесты местных жителей и местного депутата. На таких схемах бюджет города теряет миллионы рублей.