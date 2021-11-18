В Левобережье построили автостоянку, а она превратилась в супермаркет с алкогольными магазинами. Это хитрая схема

Превращение автостоянки в супермаркет

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск», общественник Михаил Рязанцев обнаружил в Ленинском районе на Юго-Западном жилмассиве странное здание по адресу: улица 9-й Гвардейской дивизии, 11б.



Как выяснил Рязанцев, компания ООО «Рантье» в 2019 году взяла земельный участок 54:35:053610:780 площадью 4200 квадратных метров в аренду и получила разрешение на застройку. Летом 2020 года здесь построили и ввели в эксплуатацию автостоянку. А весной 2021 года в здании появились аптека, магазин розничной сети «Светофор» и несколько магазинов по продаже алкоголя.



Рязанцев говорит, что назначение этого земельного участка нельзя было поменять с автостоянки на магазин без проведения общественных слушаний. Но их не было. В мэрии же на запрос общественника ответили, что изначальное зонирование участка было иным и предполагало такую смену без общественных слушаний.



— У меня другая информация: я смотрел карту зонирования до того, как приняли новые правила землепользования и застройки. Но в любом случае суть тут еще в том, что они («Рантье». — Прим. ред.) разделили участок на два разных: один — под магазин, а другой — под стоянку. Но один без другого не работает, вот ведь в чем дело. Магазин не может существовать без автостоянки. Если бы там изначально была зона, на которой разрешено строить и стоянки, и магазины, как говорит мэрия, то смысл делить эту территорию на два независимых участка пропадает, — замечает Михаил Рязанцев.

