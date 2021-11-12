Аэропорт и «Синар» решили застроить высотками, а денег на школы и сады нет. Рассказываем, где их взять

Как в Москве нашли деньги на сады и школы

Дефицит свободной земли в центре города и приличных районах заставляет строителей искать варианты. Торговаться с неуступчивыми собственниками домов в частном секторе или жителями бараков — дело сложное. Намного проще выкупить завод и застроить его высотками.



После покупки такого участка обычно застройщик идет в мэрию и просит поменять его назначение, чтобы ему разрешили строить жилье. Вырастают новые дома, а вот денег на строительство в этом же районе детских садов, школ и новых поликлиник, хотя старые переполнены, у мэрии, которая должна это делать, нет.



Но их можно было бы получить, если бы в Новосибирске и области действовал простой механизм — собственник земли должен заплатить за смену вида разрешенного использования земельного участка. Это уже работает в Москве — есть официально установленные коэффициенты для разных территорий.



Насколько выгодно продавать землю заводов под жилье