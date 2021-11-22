На месте хоккейной коробки у площади Ленина предложили построить магазин

— Нашему дому почти 90 лет, и во дворе всегда была спортивная площадка, которая зимой заливалась льдом, чтобы дети бесплатно катались на коньках, даже в военные годы, — отмечают они в обращении.

Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной культуры» исторически учреждено мэрией Новосибирска, сегодня подчиняется департаменту культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. Договор бессрочного пользования участка, в который входят хоккейная коробка и парковка, согласно выписке ЕГРН, заключён в сентябре 2020 года. Согласно данным официального портала госзакупок, организация трижды в 2018 объявляла закупку на ремонт хоккейной коробки: два из аукционов были отменены, на третий не заявился ни один участник. Ремонт оценивали в 611,69 тысяч рублей.



Жители дома на Трудовой, 7 попросили отклонить предложение ЦСК и присвоить участку статус территории общего пользования, отказавшись от любых попыток капитального строительства на нём.



Председатель совета дома Светлана Авдеева рассказала журналисту НГС, что на прошлой неделе 19 ноября узнала про обсуждения от координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева — никаких уведомлений от властей жители дома не получили.

