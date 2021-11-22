На месте хоккейной коробки у площади Ленина предложили построить магазин

В центре Новосибирска хотят построить магазин на месте хоккейной коробки
Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о проведении общественных обсуждений по смене разрешённого использования земли — среди предложений оказалась идея построить магазин вместо хоккейной коробки во дворе дома на Трудовой, 7.
С инициативой в мэрию обратилось МАУ «Центр спортивной культуры» (ЦСК): оно попросило установить условно разрешённый вид использования «магазины» на участок со спортивным назначением.
Площадь участка 1,8 тысячи квадратных метров, он принадлежит мэрии и передан ЦСК в бессрочное пользование, на нём расположена хоккейная коробка. В обращении к мэру Новосибирска (копия имеется в распоряжении НГС) местные жители подчёркивают, что она содержится полностью за их счёт: они чистят на ней снег, освещают её и заливают каток зимой.
— Нашему дому почти 90 лет, и во дворе всегда была спортивная площадка, которая зимой заливалась льдом, чтобы дети бесплатно катались на коньках, даже в военные годы, — отмечают они в обращении.
Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной культуры» исторически учреждено мэрией Новосибирска, сегодня подчиняется департаменту культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. Договор бессрочного пользования участка, в который входят хоккейная коробка и парковка, согласно выписке ЕГРН, заключён в сентябре 2020 года. Согласно данным официального портала госзакупок, организация трижды в 2018 объявляла закупку на ремонт хоккейной коробки: два из аукционов были отменены, на третий не заявился ни один участник. Ремонт оценивали в 611,69 тысяч рублей.
Жители дома на Трудовой, 7 попросили отклонить предложение ЦСК и присвоить участку статус территории общего пользования, отказавшись от любых попыток капитального строительства на нём.
Председатель совета дома Светлана Авдеева рассказала журналисту НГС, что на прошлой неделе 19 ноября узнала про обсуждения от координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева — никаких уведомлений от властей жители дома не получили.
— В 12 часов дня я разговаривала с главным инженером МАУ ЦСК: мы своими силами, без единой копейки от мэрии заливаем там хоккейную коробку и обсуждали условия посещения этой коробки, — рассказала Авдеева. — И мы в 12 с ним разговариваем, а в 15 мне Михаил говорит об общественных слушаниях, которые инициирует это МАУ. У меня нет слов. И мне сейчас надо дальше с этими людьми общаться и обсуждать эту коробку и расписание. Что меня в этой ситуации просто как человека возмущает: организация, которая должна отвечать за здоровый образ жизни и развитие, инициирует строительство магазина. Это абсурд, это как детскому врачу-пульмонологу в школе распространять сигареты. Они должны заниматься спортом, сеять доброе-вечное, а они хотят строить магазин.
Директора МАУ ЦСК Олега Быкова не оказалось на рабочем месте, журналист НГС направила письменный запрос в организацию с просьбой пояснить решение о строительстве магазина и уточнить, на каком этапе находится разработка проекта. Также НГС попросил пояснения позиции мэрии Новосибирска по этому объекту.
По словам Михаила Рязанцева, мэрия может принять решение о выносе участка за красные линии и запрете строительства, но оно будет противоречить генплану города.
— В генплане там предусмотрено строительство капитального объекта спортивного на 1,5 тысячи кв. м. Вопрос в том, надо ли его строить — жители выступают против, они считают, что хоккейной коробки достаточно, — пояснил общественник. — Если бы жителям показали какой-то спортивный объект, было бы какое-то обсуждение, а здесь старый конфликт, и мэрия без каких-то предварительных обсуждений выносит его просто на слушания. Это вызывает большое возмущение жителей: то есть мэрия на те же грабли наступает.
В 2014 году местные жители добились запрета на строительство на этом месте: компания «МегаТрейд» планировала построить бизнес-центр на месте хоккейной коробки, успев её разрушить, но прокуратура нашла в стройке нарушения.
Дом на Трудовой, 7 — часть построенного в 1920–1930-х сада-квартала ЖАКТ «Печатник»: предполагалось, что всё пространство внутри квартала будет озеленённым, с детскими и спортивными площадками для жителей. НГС подробно рассказывал о проекте и о том, что от него осталось в наши дни.