Секретный кинозал в «Победе» и облавы на прогульщиков: какими были кинотеатры Новосибирска времен позднего СССР

Для того чтобы увидеть что-то действительно редкое, нужно было стать «членом клуба». Денег за это никаких не брали, более того, клубные показы и вовсе могли быть бесплатными, поскольку оформлялись как учебно-просветительская деятельность.

В «Победе», помимо двух крупных залов, имелся третий, «секретный», вход в который был открыт лишь членам киноклуба. Там было меньше 20 мест , но стоял настоящий кинопроектор и висел огромный (по отношению к размеру зала) экран. Здесь, например, показывали не имевшую широкого проката в принципе «Историю забытых предков» Параджанова, а прошедший потом с триумфом документальный фильм «Трудно быть молодым» впервые в Новосибирске демонстрировали именно в этом малюсеньком зале.

Наталья Дмитриева вспоминает еще об одном необычном по нынешним меркам виде киносеансов:

— В 80-х в «Маяковском» показывали японский полнометражный мультфильм «Лебединое озеро» — с живым синхронным переводом. Переводчик сидела на последнем ряду, сипела и кашляла в микрофон.

Это были уже первые вестники новой эпохи, когда на экранах стало появляться кино, не утвержденное во многих инстанциях, кино, которое могло быть и прекрасным, и шокирующим, и никому особенно не нужным. О том, как менялась кинопрокатная индустрия в последние 30 лет, скоро во второй части нашего рассказа.