Секретный кинозал в «Победе» и облавы на прогульщиков: какими были кинотеатры Новосибирска времен позднего СССР

В начале февраля скончался Галым
Театр кино
Советский кинотеатр довольно сильно отличался от современных, предельно утилитарных мультиплексов. Кинотеатр был почти всегда отдельным зданием, полностью посвященным кино. Лишь в домах и дворцах культуры кинематографу приходилось делить помещение с кружками и секциями, где люди занимались танцами, пением и прочим народным творчеством.
Поход в кинотеатр был каким-никаким событием, куда (особенно если дело было вечером) люди даже одевались порой более празднично. Дмитрий Ушаков вспоминает, как это выглядело в кинотеатре «Металлист», где он бывал часто в детстве:
— Утренние сеансы детские были, а на вечерние детей не пускали, но старший брат уговаривал вахтеров и проводил меня. В фойе играл настоящий оркестр, в буфете продавали роскошный пломбир и молочные коктейли и соки.
Развлекательных центров в СССР не существовало, и их роль тоже в какой-то степени выполняли кинотеатры. Если взрослые могли пойти в буфет, то детей всех возрастов влекли игровые автоматы, которые с энтузиазмом поражали вражеские корабли, управляли самолетом или просто стреляли по мишеням. Виртуальная реальность создавалась сочетанием механизмов, маленьких фигурок и системы зеркал. Выиграть там можно было, правда, только призовую игру.
Олег Викторович вспоминает, что частенько резался в эти автоматы в кинотеатре «Аврора»:
— Игра стоила по 15 копеек. Специально с денег, которые родители давали на школьные обеды (
Особенностью тогдашнего кинопроката были вручную изготовлявшиеся афиши. У каждого кинотеатра был свой художник, который их рисовал. Часто это были просто названия, написанные броским шрифтом, но в кинотеатрах побольше художникам доверяли создавать целые полотна (они срисовывали их по большей части с официальных афиш). Юлия Чурилова вспоминает, что этой работой занимался ее дедушка:
— Он работал таким художником-оформителем. Помню огромные полотнища, на которых вручную рисовались афиши. И помню разочарование, что не всегда персонажи оказывались детально похожи на афишных.
А Вадим Шкуропат вспоминает, что ручное изготовление афиш давало возможность желающим похулиганить:
— В кинотеатре «Металлист» шло кино «Чудаки». Какой-то юморист подкорректировал афишу. Из первой буквы сделал букву «М». Родители на мой вопрос, что это значит, ничего не ответили.
От «Победы» до «Луча»
Вместо нескольких крупных нынешних мультиплексов, в которые люди съезжаются издалека, в советском Новосибирске было множество небольших кинотеатров с одним залом, распределенных по карте города довольно равномерно. Нередко до большого универсама нужно приходилось ехать несколько остановок, а до кинозала можно было дойти минут за пять. Ведь, кроме собственно кинотеатров, (которых в Новосибирске к середине
Кинотеатр «Заря» был построен в районе города, который до сих пор преимущественно состоит из частного сектора. Свои кинотеатры были у жителей района Бугринской рощи («Обь»), в жилмассиве Юбилейный (который до появления Родников и Снегирей был краем города) работал «Современник», в Дзержинском
Нередко кинозалы строились как часть небольших комплексов, включавших какой-то общепит, магазин и пункт бытовых услуг, такого рода «кластеры» называли еще торгово-бытовыми комбинатами. В Академгородке эта аббревиатура ТБК сохранилась не только в народной топонимике, но и в названии ресторана «
Разумеется, оборудование этих многочисленных кинозалов оставляло желать лучшего. Жесткие старые кресла, служившие десятилетиями, подолгу не знавшие ремонта помещения. Но тогдашним зрителям было не с чем сравнивать, развлечений было и так не много, поэтому никто не жаловался.
Кино — детям
Поскольку киноиндустрия в принципе воспринималась не только как сфера развлечений, но и как инструмент воспитания и пропаганды, советская власть не могла обойти подрастающее поколение. В городе работали несколько специализированных детских кинотеатров, главным из которых был, конечно же, «Пионер», который знал весь город. Но детям было куда сходить и без него.
Так, Елена Дизендорф вспоминает о специфической разновидности кинотеатров, которые делались в списанном транспорте (это мог быть и автобус, и самолет):
— В 80-х в микрорайоне «Щ» Академгородка летом работал уникальный детский кинотеатр «Старый троллейбус». Троллейбус раскрасили, заколотили окна, поставили деревянные скамейки. Подростки продавали билеты, билет стоил
В Академгородке дети бегали в «Калейдоскоп», бывший частью торгово-бытового комплекса. Анастасия Близнюк говорит, что, кроме кино, там регулярно проводились концерты детской самодеятельности. А Олег Викторович вспоминает о том, что
Люди в сером
В середине 80-х походы в кино ненадолго начали сопровождаться неожиданными спецэффектами. Во время, когда главой государства стал Андропов (бывший до этого руководителем КГБ), в СССР началась кампания по укреплению трудовой дисциплины. В универмагах и других людных местах проводились рейды с целью поимки прогульщиков. Досталось и кинотеатрам. Сергей Ламехов вспоминает, как он еще школьником сбежал с уроков с одноклассниками посмотреть утром мультики:
— В один прекрасный момент в кинотеатре зажегся свет, и десяток мужчин в штатском с безупречными лицами попросили всех предъявить документы. И дать объяснение, почему не на работе (в нашем
Старое кино
Большое количество кинозалов и отсутствие нынешнего потока фильмов мирового кинематографа (когда постоянно нужно показывать какие-то новинки) создавали довольно своеобразную, многоступенчатую систему советского кинопроката. Сначала новинка появлялась в основных, центральных кинозалах, а потом отработавшие там копии передавали кинотеатрам второго эшелона, и уже после эти бобины с пленкой разъезжались по клубам и домам культуры на окраинах. В результате один и тот же фильм можно было смотреть в разных местах по полгода.
Мало того. Ели сейчас снятую с проката картину можно увидеть только на каком-нибудь фестивале (такие проводит кинотеатр «Победа»), то тогда старые фильмы регулярно возвращались в прокат без какой-то очевидной системы. Так можно было посмотреть по случаю фильм
Первые вестерны автор этого текста увидел не с появлением видеомагнитофонов, а еще в раннем детстве. В обычных кинотеатрах в Новосибирске крутили и «В 3:10 на Юму» (
Киноманы из глубинки
Сегодня любой фильм доступен в несколько кликов (особенно если вы готовы заплатить за просмотр). Так что киноману достаточно просто быстрого подключения к интернету. В СССР любителям нестандартного кино приходилось поездить и походить. Недостаточно понятное широкому зрителю кино (не важно, российское или иностранное) получало низкую прокатную категорию и отправлялось прямиком в кинозалы «второго сорта».
Таким образом, например, я посмотрел в конце
Однако наиболее целеустремленные любители кино могли попасть на редкие сеансы, которые устраивались в рамках киноклубов или лекториев. Александр Ивлев вспоминает о таком лектории, действовавшем
— Вел его Леонид Леонидович Сикорук. Откуда он брал фильмы Бестера Киттона, братьев Люмьер и французских классиков начала
Для того чтобы увидеть что-то действительно редкое, нужно было стать «членом клуба». Денег за это никаких не брали, более того, клубные показы и вовсе могли быть бесплатными, поскольку оформлялись как учебно-просветительская деятельность.
В «Победе», помимо двух крупных залов, имелся третий, «секретный», вход в который был открыт лишь членам киноклуба. Там было меньше
Наталья Дмитриева вспоминает еще об одном необычном по нынешним меркам виде киносеансов:
— В 80-х в «Маяковском» показывали японский полнометражный мультфильм «Лебединое
Это были уже первые вестники новой эпохи, когда на экранах стало появляться кино, не утвержденное во многих инстанциях, кино, которое могло быть и прекрасным, и шокирующим, и никому особенно не нужным. О том, как менялась кинопрокатная индустрия в последние
Те, кому интересно узнать, во что превратились маленькие районные кинотеатры в новое время, могут посмотреть наш фоторепортаж