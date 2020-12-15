Проктолог из ГКБ № 2 пошла под суд после подделки сотни медкарт, за которые она получила награду

В Новосибирске проктолог заработала 240 тысяч рублей на лечении несуществующих пациентов
Бывшая заведующая колопроктологическим отделением ГКБ
— Установлено, что подсудимая в период с 2017 по 2019 год, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, сформировала более 100 медицинских карт, в которые внесла заведомо ложные сведения о прохождении лечения в условиях стационара ряда лиц. Данные о них она брала из различных источников, в том числе вносила сведения о своих знакомых и лицах, ранее обращавшихся за медицинской помощью в ГКБ
После этого она подделала в медкартах подписи пациентов и поставила свои, чтобы подтвердить информацию.
Эти документы, по версии следствия, женщина систематически передавала руководству медицинского учреждения, чтобы придать своей работе видимость высокой эффективности. За это обвиняемая рассчитывала получить стимулирующие выплаты от руководства больницы. В итоге она получила 240 тысяч рублей от руководства.
Сибирячку признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Пока шло предварительное следствие, женщина в полном объеме возместила причиненный медицинскому учреждению ущерб и признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет условно с испытательным сроком в 1,5 года и штрафом в размере
Корреспондент НГС обратилась в Минздрав по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В приемной главного врача ГКБ
Накануне мы писали о том, как жительница Центрального района Новосибирска случайно узнала, что официально она мертва. Сибирячка обратилась в прокуратуру.