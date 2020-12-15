Проктолог из ГКБ № 2 пошла под суд после подделки сотни медкарт, за которые она получила награду

Бывшая заведующая колопроктологическим отделением ГКБ № 2 признана виновной в служебном подлоге и мошенничестве. Об этом сообщил Следственный комитет по Новосибирской области.

— Установлено, что подсудимая в период с 2017 по 2019 год, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, сформировала более 100 медицинских карт, в которые внесла заведомо ложные сведения о прохождении лечения в условиях стационара ряда лиц. Данные о них она брала из различных источников, в том числе вносила сведения о своих знакомых и лицах, ранее обращавшихся за медицинской помощью в ГКБ № 2 , — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.