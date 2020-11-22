Какой будет последняя неделя ноября? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске

Смотрим, какую погоду приготовила для нас последняя неделя месяца. В целом будет достаточно тепло, но к пятнице похолодает, а к воскресенью вновь потеплеет.



С понедельника, 23 ноября, по среду, 25 ноября, температура воздуха днем будет держаться в районе отметок -6... -7 , ночью — -6... -8 . А вот уже в ночь на четверг температура начнет снижаться, она составит -10... -11 градусов, днем — -9. Все четыре дня будет пасмурно, во вторник и среду пройдет небольшой снег.