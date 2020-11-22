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Какой будет последняя неделя ноября? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске

К пятнице похолодает, а к воскресенью снова потеплеет

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Во вторник и среду пройдет небольшой снег

Во вторник и среду пройдет небольшой снег

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В Новосибирске ожидается пасмурная неделя с небольшим снегом

Смотрим, какую погоду приготовила для нас последняя неделя месяца. В целом будет достаточно тепло, но к пятнице похолодает, а к воскресенью вновь потеплеет.

С понедельника, 23 ноября, по среду, 25 ноября, температура воздуха днем будет держаться в районе отметок -6... -7, ночью — -6... -8. А вот уже в ночь на четверг температура начнет снижаться, она составит -10... -11 градусов, днем — -9. Все четыре дня будет пасмурно, во вторник и среду пройдет небольшой снег.

В ночь на пятницу, 27 ноября, будет ясно и морозно — до -17 градусов. Днем температура воздуха составит -11... -12, а в ночь на субботу — -16... -17, ясно. В субботу днем — -10, ночью — -13... 14. А в воскресенье днем вновь потеплеет до -7 градусов.

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Новосибирские синоптики отметили, что такой теплый ноябрь в Новосибирске был последний раз 14 лет назад — первая декада ноября 2020 года была выше нормы на 2–3 градуса, в 2006 году были такие же показатели.

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