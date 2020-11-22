Какой будет последняя неделя ноября? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске

В Новосибирске ожидается пасмурная неделя с небольшим снегом
Смотрим, какую погоду приготовила для нас последняя неделя месяца. В целом будет достаточно тепло, но к пятнице похолодает, а к воскресенью вновь потеплеет.
С понедельника, 23 ноября, по среду, 25 ноября, температура воздуха днем будет держаться в районе отметок
В ночь на пятницу, 27 ноября, будет ясно и морозно — до -17 градусов. Днем температура воздуха составит
Новосибирские синоптики отметили, что такой теплый ноябрь в Новосибирске был последний раз 14 лет назад — первая декада ноября 2020 года была выше нормы на