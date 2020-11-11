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Самый теплый ноябрь за 14 лет: синоптики рассказали, когда погода резко изменится

Скоро в регион придут минусовые температуры

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Из-за теплой погоды в городе даже распустились почки деревьев

Из-за теплой погоды в городе даже распустились почки деревьев

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Новосибирская область переживает самый теплый ноябрь за 14 лет

Ноябрь 2020 года оказался в Новосибирске таким же теплым, как и 14 лет назад. В ближайшие дни в Новосибирске и области похолодает, но температура всё равно будет выше нормы.

По словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, первая декада ноября 2020 года была выше нормы на 2–3 градуса, в 2006 году были такие же показатели. Кроме того, осень в Новосибирске в этом году в целом необычно теплая.

— Сошлюсь на известный факт — глобальное потепление климата. Это работает. Оно не только глобальное, но еще и российское, и региональное для территории Западной Сибири. Второе: у нас процессы доминируют переноса воздушных масс из районов Атлантики и добавляются юго-западные потоки из районов южных широт, — рассказал Ягудин.

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Из-за теплой погоды в Новосибирске даже начали распускаться цветы и набухать почки.

Но скоро погода переменится. Как рассказал Ренад Ягудин, сейчас в регионе происходит постепенный переход к процессам предзимнего типа.

— Немного усиливается вероятность вторжения более холодных воздушных масс. Если у нас температуры вчера, позавчера были на 6–12 градусов выше температурной нормы, то сейчас усиливается вероятность волн холода с северо-западными потоками в атмосфере. Тенденция будет отмечаться на некоторое похолодание, но всё равно выше температурной нормы. Это происходит на фоне движения волновых возмущений атмосферных фронтов с северо-запада, запада на районы Новосибирской области. Очередной циклон сейчас расположился в районе Тобольска и будет перемещаться на северо-восток, на смену ему будет приходить новая волна возмущения из района Южного Урала. И вновь могут быть осадки. В основном в виде снега, может быть, мокрого снега, — объяснил специалист.

Ближайшие 3 дня в регионе сохранится вероятность осадков, возможен снег. Следующие сутки станут самыми ветреными: порывы будут достигать 15–20 м/с, а в следующие дни ослабевать до 14–15 м/с. Возможен гололед.

Ночью 12 ноября температура опустится до -1... -6 градусов, днем — от -4 до +1 градуса. 13 ноября ночью ожидается до -3... -8 градусов, -1... -6 градусов днем. 14 ноября ночью будет -4... -9 градусов, -3... -4 днем. По северу области возможно похолодание до -14 градусов.

До этого мы изучили, какой прогноз обещают информационные погодные сервисы, — период тепла в Новосибирской области заканчивается. Уже с четверга, 12 ноября, в регионе заметно похолодает, а дальше столбики термометра будут опускаться всё ниже. После пятницы, 13 ноября, термометры будут показывать отрицательные температуры и днем, и ночью.

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глобальное потеплениепогодатепло
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