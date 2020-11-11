Самый теплый ноябрь за 14 лет: синоптики рассказали, когда погода резко изменится

Ноябрь 2020 года оказался в Новосибирске таким же теплым, как и 14 лет назад. В ближайшие дни в Новосибирске и области похолодает, но температура всё равно будет выше нормы.

По словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, первая декада ноября 2020 года была выше нормы на 2–3 градуса, в 2006 году были такие же показатели. Кроме того, осень в Новосибирске в этом году в целом необычно теплая.

— Сошлюсь на известный факт — глобальное потепление климата. Это работает. Оно не только глобальное, но еще и российское, и региональное для территории Западной Сибири. Второе: у нас процессы доминируют переноса воздушных масс из районов Атлантики и добавляются юго-западные потоки из районов южных широт, — рассказал Ягудин.