Самый теплый ноябрь за 14 лет: синоптики рассказали, когда погода резко изменится

Новосибирская область переживает самый теплый ноябрь за 14 лет
Ноябрь 2020 года оказался в Новосибирске таким же теплым, как и 14 лет назад. В ближайшие дни в Новосибирске и области похолодает, но температура всё равно будет выше нормы.
По словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, первая декада ноября 2020 года была выше нормы на
— Сошлюсь на известный факт — глобальное потепление климата. Это работает. Оно не только глобальное, но еще и российское, и региональное для территории Западной Сибири. Второе: у нас процессы доминируют переноса воздушных масс из районов Атлантики и добавляются юго-западные потоки из районов южных широт, — рассказал Ягудин.
Из-за теплой погоды в Новосибирске даже начали распускаться цветы и набухать почки.
Но скоро погода переменится. Как рассказал Ренад Ягудин, сейчас в регионе происходит постепенный переход к процессам предзимнего типа.
— Немного усиливается вероятность вторжения более холодных воздушных масс. Если у нас температуры вчера, позавчера были на
Ближайшие 3 дня в регионе сохранится вероятность осадков, возможен снег. Следующие сутки станут самыми ветреными: порывы будут достигать
Ночью 12 ноября температура опустится до
До этого мы изучили, какой прогноз обещают информационные погодные сервисы, — период тепла в Новосибирской области заканчивается. Уже с четверга,