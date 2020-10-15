В парке «Городское начало» теплосети провели над землей — это сделали из-за нового моста

В новосибирском парке над землей провели трубы отопления
В Новосибирске на территории парка «Городское начало» появились трубы отопления, которые проходят над землей. Их установили специалисты «Сибирской концессионной компании», которая занимается строительством четвертого моста через Обь.
— Для своевременного начала работ по строительству пилона моста теплосеть выносится во временное надземное положение, что предусмотрено рабочей документацией. В данном положении она будет находиться до момента устройства постоянной теплосети, ориентировочно до весны 2021 года, — говорится в ответе пресс-службы группы «ВИС» (в неё входит «Сибирская концессионная компания»).
В «ВИС» добавили, что временная теплосеть подключена к городской системе отопления и не повлияет на её работу.
— Трубы уже подключены и будут использоваться до окончания строительства. На качество теплоснабжения горожан это не влияет, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
В конце августа стало известно, что «Сибирская концессионная компания» получила разрешение на строительство шести новых опор для четвертого моста. А в начале июня появилась информация о том, что мостом возведут тоннель, протяженность которого составит 880,6 метра .