В парке «Городское начало» теплосети провели над землей — это сделали из-за нового моста

В Новосибирске на территории парка «Городское начало» появились трубы отопления, которые проходят над землей. Их установили специалисты «Сибирской концессионной компании», которая занимается строительством четвертого моста через Обь.



— Для своевременного начала работ по строительству пилона моста теплосеть выносится во временное надземное положение, что предусмотрено рабочей документацией. В данном положении она будет находиться до момента устройства постоянной теплосети, ориентировочно до весны 2021 года, — говорится в ответе пресс-службы группы «ВИС» (в неё входит «Сибирская концессионная компания»).

