Сняли баллы за размер котлет: молодой повар победил в шоу на «Пятнице» — чем еще остался недоволен Ивлев

Тимур уже 8 лет увлекается готовкой, несмотря на учебу подрабатывает поваром и планирует поступать в университет Источник: Полина Водянкина











18-летний повар из Новосибирска Тимур Устинов победил в шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым на телеканале «Пятница». Сибиряк и не думал о проекте — заявку подал по рекомендации, но прошел все три испытания и в шутку получил предложение от Регины Тодоренко переехать к ней домой в качестве личного повара. НГС пообщался с молодым кулинаром о съемках с 6 утра до позднего вечера, сложностях работы на кухне, знаменитом Константине Ивлеве и о том, что не понравилось шеф-повару в работе Устинова.



О большой семье, где всех надо прокормить

Тимуру Устинову 18 лет, и недавно стало известно, что он победил в шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница». Заявку юный повар подал случайно — по совету директора сибирской гильдии поваров Наталии Пятых. Новосибирец снял видеовизитку, в которой немного рассказал о себе, ролик понравился кастинг-менеджеру — так Тимур и попал на шоу.

Победитель проекта учится в колледже питания и сервиса по специальности поварское и кондитерское дело. Затем Тимур планирует поступить в университет и учиться поварскому искусству и дальше. Он признается, что пока больше внимания уделяет учебе, работает немного: например, иногда помогает на кухне в мясном баре The Chops сети Friends Orchestra.

Посмотрите видео о Тимуре Устинове Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Готовкой новосибирец заинтересовался примерно в 10 лет. Начинал с простых блюд на домашней кухне, потом попросил родителей отвезти его на профессиональную кухню. Семья, признается Тимур, всегда поддерживает его и совсем не против увлечения.



— По плану было отправить меня на кухню на 2 часа, в итоге на кухне я уже 8 лет, — шутит повар.



Культ еды, рассказывает Тимур, в их семье действительно есть: готовят и бабушка с дедушкой, и мама с папой, а к самой еде относятся с большим уважением. По вечерам за готовку часто отвечает Тимур, потому что родители на работе, а дома — еще три брата. Повар шутит: семья большая, а всех прокормить надо. Родных он не старается удивлять необычными блюдами и предпочитает простую домашнюю кухню: своим коронным блюдом считает жареную картошку и говорит, что именно она всегда получается безумно вкусной.

— Нравится мне и смешанная кухня, в последнее время увлекаюсь североамериканской, в ней больше мяса. Люблю итальянскую кухню из-за работы с тестом, а русская кухня богата своими яствами — у нас большая страна, полно разных продуктов высокого качества. Из них можно сделать шедевры, — считает Тимур.

Вообще повар любит сочетать ингредиенты, работать с новыми и локальными продуктами — теми, которые у нас находятся на расстоянии вытянутой руки.

Тимур уже давно решил, что будет продолжать учиться поварскому искусству, но делал попытки в кондитерской сфере. Как говорит повар, выпечка требует к себе излишне много внимания, а сама кондитерка — довольно узкое направление, где необходимы время и терпение. Именно ее он называет своим слабым местом и говорит, что у каждого повара есть свое мусорное ведро.



О долгих съемках и Константине Ивлеве

Об участии в кулинарных шоу Тимур изначально никогда не задумывался. Сомневался и насчет шоу Константина Ивлева, но немного подумав, решил, что стоит попробовать. Новосибирский повар участвовал в выпуске, посвященном советской кухне: первые два блюда повара готовили из эпохи СССР, а третье — свое коронное.

— Когда узнал, что будет советская кухня, я обрадовался: она ближе к нам, потому что мамы, бабушки готовят дома непосредственно кухню того времени. Она к сердцу всегда ближе, — улыбается новосибирец.

В павильоне, где снимают «Молодые ножи», 6 столов, вся кухня оборудована. Перед началом шоу, рассказывает Тимур, участникам рассказали, как работает техника, и провели инструктаж. Если у кого-то были трудности — помогали: например, если не заработает плита, съемку могли остановить.

Об участии в новых шоу победитель пока не задумывается: он считает, что сейчас важнее учеба Источник: социальные сети Тимура Устинова











На первом этапе участники с закрытыми глазами только с помощью рук и на вкус должны угадать блюдо эпохи и приготовить его так, чтобы оно было похоже визуально и по вкусу на первоначальное. Тимуру достался судак по-русски — само блюдо он не угадал, но понял, какие продукты входят в состав и как примерно должен выглядеть результат. Правда, ошибся с рыбой — тогда на помощь пришел Константин Ивлев, и Тимур изменил главный ингредиент. Визуально блюдо получилось почти идентичным, не хватило только соуса на рыбе — повар признается, что удивился сам. Шеф оценил мастерство новосибирца, особенно похвалил картошку.



— Если на шоу Константин Ивлев ругается, то во многом делает это оправданно. Например, блюдо невкусное, приготовлено не лучшим образом, испорчен продукт — конечно, он скажет прямо, что сделано неверно, — рассуждает о шефе Тимур.

Повар признается, что и на него шеф ругался, но при этом и подсказывал, и советовал. Константина Ивлева Тимур называет хорошим человеком и профессионалом своего дела. После того как повар прошел первое испытание, а шефу очень понравилось его блюдо, новосибирец вошел в азарт.

На следующем этапе повара должны были приготовить блюдо из предложенных продуктов, популярных в СССР: капуста, яблоки, батон и свиная грудинка. Добавлять ингредиенты можно было с небольшой продуктовой горки. Специалисты должны были побороться с условными советскими домохозяйками в изобретательности и экономности. Все отходы от приготовления повара складывали в миску: чем меньше получится отходов, тем выше шанс попасть в финал.

Повар рассказал, что сложнее всего было угадать блюдо с закрытыми глазами — он сам удивился, что смог повторить его Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Тимур почти безупречно выполнил второе задание: он приготовил ленивые голубцы с салатом из капусты, моркови и яблока. Константину Ивлеву понравился вкус блюда, но шеф посоветовал чистить яблоки и лепить котлеты одного размера. Из 20 баллов новосибирец получил 19: сначала шеф снял два балла из-за подачи и качества блюда, но один добавил за небольшое количество отходов.



В последнем туре два участника готовили свои фирменные блюда из любых ингредиентов, но подать его надо было на льду. Тимур решил угостить шефа и приглашенную гостью Регину Тодоренко голубцами в пекинской капусте с томатно-перечным соусом и картофелем пай. Регину блюдо впечатлило, она в шутку предложила Тимуру переехать к ней домой и стать ее личным поваром, а вот шеф остался недоволен подачей: блюдо горячее, но оно остывает на льду, заметил он. Кроме того, новосибирец прижарил голубцы, от чего появился запах паленой капусты. Остальное Константина Ивлева порадовало.

Несмотря на замечания, Тимур выиграл в проекте. В подарок он получил золотой шеф-нож, фартук, диплом и большие чаевые. Правда, сколько денег было в конверте, новосибирец не сказал: по договору сумму запрещено разглашать.

— Съемки длились примерно с шести утра до девяти вечера. Я очень рад, что съездил, получил опыт, было приятно увидеть себя на экране. С шоу я был знаком, но с каждым сезоном планка задается все выше и выше. На месте Ивлева я бы хотел оказаться, классная у него работа. Я могу и ругаться, и подшучивать, — смеется Тимур.

Новосибирец признается, что ему безумно понравилось быть участником шоу, в том числе впечатлила съемочная команда, которая работала, как отлаженный механизм. Участники были настроены дружелюбно, никто не ругался, а Тимура поздравили с победой.

А что после шоу?

Окружение повара на его участие в «Молодых ножах» отреагировало позитивно, но до выхода шоу Тимур никому не рассказывал о своем участии — это запрещено.

— Я все хранил в тайне. Рассказал через 4 месяца, когда показали по телевизору, тогда преподавательский состав в колледже обрадовался. После шоу в социальных сетях писали незнакомые люди, поздравляли, я в ответ благодарил, подписывались на мои аккаунты в социальных сетях, — поделился Тимур.

На работу после шоу повара не позвали, но он говорит, что работать в принципе зовут всегда — в городе не хватает поваров. Саму работу Тимур называет сложной, часто специалисты перерабатывают. Иногда бывает, что поток клиентов очень большой — заказов много и обязательно всех надо обслужить, но при этом не провалиться в качестве готовки.



— Повара приходят очень рано, уходят очень поздно. Объемы работы от 12 часов выматывают: надо стоять возле плиты, гриля, который жарит. От жары у некоторых поднимается давление. При этом ребята на кухне никогда не теряют настрой, — заметил молодой повар.



Кроме кухни Тимур занимается спортом: для повара, говорит он, очень важно держать себя в форме, потому что частые перекусы влияют на здоровье. В будущем новосибирец планирует развиваться в поварском деле и открыть собственное заведение.

Недавно НГС рассказывал историю самоучки из Сибири — он спел песню Витаса на шоу Андрея Малахова. Олег Лейман готовился к этому 20 лет, скрывал свое увлечение даже от семьи, а преподаватели убеждали, что у него ничего не получится.

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