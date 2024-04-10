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Еда подробности «Хожу за пирожными только сюда»: новосибирцы выбирают любимый супермаркет — что они там покупают и сколько тратят

«Хожу за пирожными только сюда»: новосибирцы выбирают любимый супермаркет — что они там покупают и сколько тратят

Выдвинуть магазин на «Народную премию НГС» можно до 17 апреля

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Некоторые новосибирцы не представляют жизни без супермаркетов

Жители Новосибирска рассказали, сколько они тратят денег в супермаркетах и что там в основном покупают. И это не случайно — ведь на шестой «Народной премии НГС» новосибирцы как раз выбирают «Супермаркет года». Чтобы выдвинуть свои любимые компании, у желающих осталось меньше недели.

«Без супермаркетов жизни не мыслю»

Сейчас в Новосибирске открыты десятки фирменных супермаркетов и 1947 их филиалов. Все они уже давно стали не только местом закупа продукции на неделю или на месяц, но и заменили магазинчики формата «у дома», плотно войдя в жизнь каждого новосибирца.

— Я без супермаркетов жизни своей не мыслю. Покупаю там все — от охлажденного мяса до печенья и прочих сладостей. Фрукты тоже беру. Они, правда, бывают не очень хорошие зимой, но мне это не критично. Покупки совершаю почти каждый день — хлеб, молоко. Мясо, колбасы, сыры беру про запас где-то раз в неделю. Крупы и овощи, специи закупаю раз в месяц. Трачу в среднем около 20 тысяч рублей в супермаркетах ежемесячно. Все это съедаем вдвоем с девушкой, — объяснил новосибирец Сергей.

Кто-то предпочитает в основном заказывать продукты, но все равно заходит в магазины

Местная жительница Светлана в супермаркете у дома покупает в основном молочную продукцию, сладкое к чаю, делает какие-то спонтанные покупки из серии «хочется здесь и сейчас». Крупы, овощи, фрукты и мясо старается покупать на рынках и ярмарках.

— Не могу сказать, сколько точно трачу денег. Ну, может, тысяч 3–5 в неделю. Но то, что без таких магазинов жизни не представляю — это точно, — смеется женщина.

Нина чаще ходит в супермаркет у дома, а ради определенных продуктов, например, готова пройти пару кварталов до другого супермаркета.

Сибирячка Нина готова идти за любимыми пирожными 15 минут

— В одном беру все необходимое, это супермаркет возле дома. В другой хожу, например, ради пирожных. Дорога занимает минут 15, — признается сибирячка.

Местный житель Артем в основном все продукты привык заказывать, но в супермаркеты ходит, когда что-то нужно срочно.

—В основном заказываю. Но иногда проезжаю мимо, захожу, покупаю, если что-то нужно. Захожу раза два в неделю. В целом, супермаркеты не люблю — мне заказывать проще. Но из магазинов никакому не отдаю предпочтение — мне без разницы, где совершить покупку, — рассказал Артем.

Сложный выбор

Новосибирцы и гости города, которые хорошо знают местные супермаркеты, могут предложить на номинацию лучший, по их мнению, магазин такого формата.19 марта на сайте шестой «Народной премии НГС» начался первый этап — выдвижение номинантов.

Один человек может выдвинуть на премию по одному кандидату в каждой из 10 номинаций до 17 апреля. После этого мы соберем шорт-лист из 100 компаний, в который войдут по 10 из каждой номинации, в том числе 10 будет и из номинации «Супермаркет года».

Новосибирцы могут предложить любимый супермаркет до 17 апреля

В топ-10 супермаркетов войдут те сети, которые новосибирцы чаще всего предлагали на этапе выдвижения. Из этого списка читатели НГС выберут победителей премии, которые получат статуэтки в финале.

Церемония вручения шестой «Народной премии НГС» пройдет 22 мая в концертном зале имени Каца. Именно там объявят имена народных героев. Следить за новостями Народной премии и посмотреть, как проходили предыдущие мероприятия, можно в сюжете Народная премия НГС.

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